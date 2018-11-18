Заповедь жителей Молдовы: что ничье, то мое - видеофакт

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Распространяемое в соцсетях видео наглядно демонстрирует, что Молдова – воистину страна заботливых хозяев.

Пользователь, опубликовавший эту запись, сообщает, что инцидент произошел на улице Армянской близ дома № 77. Мы видим, как останавливается автомобиль, из которого выходит водитель, осматривает лежащий на тротуаре поребрик и почти волоком затаскивает его в кузов, после чего машина трогается с места.

Что тут сказать?.. Нельзя оставлять на проезжей части городской инфраструктуры. Потому что наши граждане очень заботятся о своем личном хозяйстве и пользуются случаем сэкономить на материалах.