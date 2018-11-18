Приднестровцам прочли лекцию Школы инновационной журналистки в Кишиневе

Приднестровские слушатели впервые участвовали в выездной лекции Школы инновационной журналистики Sputnik Молдова – проект, которые уже второй год подряд проводит Международное мультимедийное агентство Sputnik Молдова на обоих берегах Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Впервые в истории Школы инновационной журналистики Sputnik Молдова ее занятие для приднестровской аудитории проводилось в Кишиневе. Несмотря на то, что в непогоду пришлось преодолевать почти сотню километров, чтобы присутствовать на лекции, слушатели из Приднестровья отправились внушительной компанией в 70 человек.

На сей раз делился своим опытом и знаниями заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин. Накануне он прочел для кишиневской слушателей лекцию по такой же темой: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях".

Об экстремальном с практической стороны

Преподаватель кафедры журналистики ПГУ Сергей Олейников – постоянный слушатель Школы инновационной журналистики Sputnik Молдова. По его словам, тема профессиональной работы в экстремальных ситуациях ему особенно интересна, поскольку на кафедре журналистики он преподает подобный курс магистрантам.

"Мне было важно узнать, насколько мы шагаем в ногу со временем, насколько у нас актуальные материалы по этой дисциплине. И в принципе я удовлетворен тем, что услышал. По большинству моментов мы полностью согласуемся в рабочих подходах", - отмечает преподаватель.

Как рассказывает Олейников, для него как педагога было важно также получить информацию практического характера, и его цель была достигнута.

© Sputnik / Irina Leahova Sputnik Молдова поздравил приднестровцев с юбилеем кафедры журналистики ПГУ

"Те данные, которые я получил, безусловно, передам студентам и магистрантам. Надеюсь, те теоретические знания, которые теперь уже более расширены практическими, позволит им освоить этот курс, предупредить или избежать какие-то экстремальные ситуации", - уверен он.

О подаче информации объективно

Преподаватель естественно-географического факультета ПГУ Сергей Шерстюк впервые побывал на занятии Школы инновационной журналистики Sputnik Молдова и остался под впечатлением от лекции, посвященной журналистики в экстремальных условиях.

© Sputnik / Miroslav Rotari Специфика работы журналиста в экстремальных условиях

"Эта тема особенно заинтересовала, потому что всегда восторгался журналистами, которые трудятся в горячих точках, в местах катаклизмов и катастроф. Нам дали возможность познакомиться с ведущим журналистом в этой области. Уверен, его опыт пригодится абсолютно всем журналистам, особенно студентам", - считает он.

Сергей Шерстюк давно хотел побывать на лекции Школы инновационной журналистики Sputnik Молдова, поскольку весть об ее увлекательных и профессионально развивающих занятиях давно разошлась по аудиториям приднестровского университета.

"Замечательно, что такие мероприятия проводятся. Отдельное спасибо агентству Sputnik Молдова, что людям дают возможность ознакомиться с современными тенденциями в области журналистики. На лекциях мы узнаем, как необходимо освещать события разносторонне и самое главное – объективно. Чего не всем, к сожалению, современным СМИ хватает", - отмечает преподаватель.

Об участии приднестровцев в Школе

Приднестровцы очень активно участвуют в лекциях Школы инновационной журналистики Sputnik Молдова. За два года ее проведения на левом берегу Днестра аудитория возросла до 150 человек – столько пришло на предпоследнее занятие, которое традиционно состоялось на площадке Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.

Среди участников лекции из Приднестровья не только студенты кафедры журналистики ПГУ, но и преподаватели, профессиональные журналисты, многие годы работающие в различных СМИ приднестровского региона, сотрудники различных министерств и ведомств Приднестровья, в частности пресс-служб.