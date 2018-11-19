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Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной сессии проекта SputnikPro

В Приднестровье рассказали об участии в международном проекте SputnikPro

© Sputnik / EUGENE ODINOKOV
Общество
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Проект SputnikPro традиционно проводится для молодых журналистов из стран ближнего зарубежья на базе международного информационного агентства "Россия сегодня".

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровцы приняли участие в международном проекте SputnikPro, который уже не первый раз реализуется на площадке международного информационного агентства "Россия сегодня" в Москве. Его участники – молодые журналисты из различных СМИ стран СНГ и Балтии.

Разница в подаче новости

"Организация была на самом высоком уровне. Нас встречали у самолета и провожали до самолета. Все вопросы решались мгновенно представителями Россотрудничества. Но и проблем особых не возникало", - делится впечатлениями один из участников нынешнего курса SputnikPro от Приднестровья Андрей Белоус.

По его словам, на лекциях известные российские журналисты, публицисты, эксперты поделились своим огромным и бесценным опытом, а знания, полученные на занятиях, помогут в дальнейшей работе и в раскрытии профессиональных качеств каждого из участников.

"Мы разбирали и практические моменты, проводили анализ новости на предмет ее подачи в российских и в международных СМИ. Увидели разницу подходов. И это сплотило участников, являющихся представителями СМИ из разных стран СНГ и Балтии", - отмечает приднестровский участник.

Лекция Алексея Соломатина для приднестровских представителей СМИ из офиса МИА Sputnik Молдова в Кишиневе
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За пределами лекций

Как рассказывает Белоус, организаторы подарили участникам возможность увидеть Москву, проведя экскурсию по самым красивым и известным уголкам российской столицы. Посетили они также Департамент печати МИД РФ, представительство Россотрудничества в Москве.

По его словам, поскольку в проекте приняли участие сотрудники СМИ практически со всего постсоветского пространства, то каждому удалось узнать о ситуации в медийном пространстве многих стран ближнего зарубежья, обменявшись при этом опытом и личными контактами.

Другие проекты для приднестровцев

Проект SputnikPro – не единственная просветительская кампания, организуемая МИА "Россия сегодня" совместно с представительством Россотрудничества, в которой участвуют приднестровские журналисты. Уже два года в Приднестровье проводится Школа инновационной журналистики Sputnik Молдова – мультимедийного агентства, которое входит в международную сеть МИА "Россия сегодня".

По мнению приднестровского журналиста, все образовательные проекты международного агентства, в которых выпадает возможность участвовать приднестровским журналистам, важны для их профессионального роста.

"Мероприятия уникальные и важные для Приднестровья, они дают возможность нашим журналистам не вариться в собственном соку, а получать новые знания и передовой опыт в части освещения информации, современных журналистских приемов работы, инструментов, которые используют нынешние ведущие СМИ", - уверен Белоус.

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О проекте SputnikPro

Проект SputnikPro ориентирован на молодых журналистов из стран СНГ и Балтии. Среди участников ноябрьского цикла  — представители более чем 20 СМИ.

SputnikPro — международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для журналистов стран ближнего зарубежья реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Теги:
SputnikPro, Россотрудничество, МИА "Россия сегодня", Международное информационное агентство и радио Sputnik, приднестровцы, Приднестровье
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