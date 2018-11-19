В столице из-за метели образовались гигантские пробки

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Из-за сложных погодных условий в Кишиневе образовались пробки во всех районах столицы. Служба Infotrafic информирует, что в данный момент движение ограничено по следующим адресам:

Буюканы:

- перекресток с круговым движением ул. К. Ешилор - Крянгэ - бул. Штефана чел Маре;

Центр:

- ул. Миорица по направлению к ул. Гренобля;

- на бул. Штефана чел Маре от улицы Чуфля до улицы Тигина;

- ул. Измаильская, от пр. Кантемира по направлению к бул. Штефана чел Маре;

- ул. Измаильская, от пр. Кантемира по направлению к TUTUN-CTC;

- ул. Чуфля в направлении бул. Дачия;

- ул. Букурешть на пересечении с ул. Чуфля;

- бул. Гагарина в направлении круговой развязки улиц Албишоара - Д. Кантемир;

Чеканы:

- ул. Руссо, на отрезке ул. Садовяну до ул. Н. Димо

- круговая развязка TUTUN-CTC;

Рышкановка:

- перекресток ул. Каля Орхеюлуй - Студенческая;

- круговая развязка улиц Киевская - А. Руссо - Московский проспект;

- круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй - бул. Ренаштерий Национале;

- перекресток ул. А. Руссо и Н. Димо в направлении Московского проспекта;

- ул. Петрикань от кольцевой Каля Орхеюлуй до ул. Мирчешть.