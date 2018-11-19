Транспорт на батарейках: электробус соединил Кишинев с Трушенами

Новый маршрут запустили с опозданием на неделю.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Электробусных линий в Кишиневе стало больше. В понедельник, 19 ноября, примэрия Кишинева объявила от открытии маршрута Кишинев — Трушены.

Электробус — троллейбус, оборудованный мощной аккумуляторной батареей, будет выполнять часть пути по дороге, где не проложена контактная сеть.

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Маршрут следования троллейбуса по маршруту №34 — улица Чуфля, проспект Штефана чел Маре, улица Каля Ешилор. Затем троллейбус переключится на электроснабжение от батареи и доставит пассажиров до Трушен.

Ранее планировалось, что первый рейс электробуса до Трушен состоится 10 ноября. Однако по техническим причинам ввод линии в эксплуатацию задержали.