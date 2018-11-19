Более десятка новых случаев кори: очаг инфекции возник в Сорокском районе

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В ноябре четырнадцать новых случаев кори были зарегистрированы в Сорокском районе.

С начала года в Молдове зафиксировано уже 326 случаев кори. Бурная вспышка заболеваемости произошла в августе, когда за один месяц к врачам обратились более двухсот заболевших.

Казалось, что с наступлением осени вспышку инфекции удалось локализовать — в октябре было зарегистрировано всего девять новых случаев болезни. Однако итоги ноября показывают, что победа над корью еще далека.

Случаи кори были зафиксированы в следующих районах: Чадыр-Лунгский (164 случая), Вулканештский (35), Дрокиевский (21), Сорокский (21), Унгенский (20), Кишинев (16), Тараклийский (12), Кагульский (10), Кантемирский (10), Окницкий (7), Ниспоренский (4), Глодянский (3), по одному случаю — в Хынчештском, Рышканском районах и в Тирасполе.

По всей стране действует "желтый код" в связи с опасностью распространения кори.