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Центр Кишинева

И.о. примара Кишинева - подчиненным: почему вы не дождались окончания зимы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Что творится на дорогах Кишинева и все ли дома в столице подключены к системе отопления: ситуацию в городе обсудили муниципальные власти.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева обсудили ситуацию в столице в связи со снегопадом, который прошел утром в столице. На еженедельном заседании муниципальных служб рассказали о состоянии дорог, уборке улиц, а также о том, сколько жилых домов в Кишиневе остаются без отопления.

На дорогах как всегда неразбериха

Даже небольшие осадки погружают столицу в хаос - утром Кишинев встал в пробках. Как доложили в примэрии, спецтранспорт трудится над расчисткой улиц с самого утра. 

Пробка в Кишиневе
© Sputnik / Очевидец
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Как рассказал глава муниципального управления Exdrupo Адриан Болдуреску, с 04.45 сотрудники компании работают на улицах Кишинева. По его словам, на дорогах столицы и пригородов используется противогололедный материал.

"Будем работать до того момента, пока не покроем (реагентом - ред.) все площади улиц, и чтобы дороги были в нормальном состоянии", - сказал он.

Директор управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный отметил, что наиболее сложная обстановка утром была на Мунчештском шоссе, улицах Докучаева и Миорица.

"Есть некоторые отклонения от графика, но транспорт ездит. Троллейбусы укомплектованы. ДТП по нашей вине нет", - сказал Черный.

Замначальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук подчеркнул, что понятно - центральные дороги расчищены, но надо работать и над второстепенными.

"Есть много проблем в этом смысле", - заявил он.

Не обошлось и без споров

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов отметил, что 22 трактора и еще 10 единиц спецтехники работают над расчисткой тротуаров.

"Первые машины вышли на улицы в 06.30. На данный момент в секторе Центр на нескольких машинах устанавливаются щетки. Думаю, через полчаса вся спецтехника будет в городе", - отметил Бурдюмов.

И.о. примара Кишинева Руслан Кодряну возмутился докладом чиновника. Руководитель примэрии поинтересовался, оповестили ли заранее управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства о надвигающейся на столицу непогоде. Выяснилось, что предупредили.

"Почему вы не дождались окончания зимы, чтобы установить щетки?", - едко прокомментировал Кодряну слова подчиненного.

В ответ на это Бурдюмов объяснил, что четыре единицы в воскресенье были задействованы для уборки листьев.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода в Молдове: надвигаются снегопады
"Вечером не успели заменить щетки. В течение получаса они выйдут в город. Это наше упущение, признаем", - сказал он.

Кодряну отметил, что это упущение слишком дорого обходится.

Тепло ли в жилых домах?

После аварии, которая произошла на днях в столичном секторе Рышкановка, вопрос, который беспокоит большинство жителей столицы, нет ли перебоев с отоплением. Глава Termoelectrica Вячеслав Ени отметил, что на данный момент нет жилых домов, отключенных от отопления. "Практически 100% подключены к системе. На улице Магда Исанос (микрорайон Старая Почта – ред.) есть отключение горячей воды. Не могли попасть в подвал здания. Но сегодня же будет возобновлено", - сказал Ени.

Он подчеркнул, что в целом предприятие работает в нормальном режиме.

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