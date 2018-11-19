И.о. примара Кишинева - подчиненным: почему вы не дождались окончания зимы

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева обсудили ситуацию в столице в связи со снегопадом, который прошел утром в столице. На еженедельном заседании муниципальных служб рассказали о состоянии дорог, уборке улиц, а также о том, сколько жилых домов в Кишиневе остаются без отопления.
На дорогах как всегда неразбериха
Даже небольшие осадки погружают столицу в хаос - утром Кишинев встал в пробках. Как доложили в примэрии, спецтранспорт трудится над расчисткой улиц с самого утра.
"Будем работать до того момента, пока не покроем (реагентом - ред.) все площади улиц, и чтобы дороги были в нормальном состоянии", - сказал он.
Директор управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный отметил, что наиболее сложная обстановка утром была на Мунчештском шоссе, улицах Докучаева и Миорица.
"Есть некоторые отклонения от графика, но транспорт ездит. Троллейбусы укомплектованы. ДТП по нашей вине нет", - сказал Черный.
Замначальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук подчеркнул, что понятно - центральные дороги расчищены, но надо работать и над второстепенными.
"Есть много проблем в этом смысле", - заявил он.
Не обошлось и без споров
Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов отметил, что 22 трактора и еще 10 единиц спецтехники работают над расчисткой тротуаров.
"Первые машины вышли на улицы в 06.30. На данный момент в секторе Центр на нескольких машинах устанавливаются щетки. Думаю, через полчаса вся спецтехника будет в городе", - отметил Бурдюмов.
И.о. примара Кишинева Руслан Кодряну возмутился докладом чиновника. Руководитель примэрии поинтересовался, оповестили ли заранее управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства о надвигающейся на столицу непогоде. Выяснилось, что предупредили.
"Почему вы не дождались окончания зимы, чтобы установить щетки?", - едко прокомментировал Кодряну слова подчиненного.
В ответ на это Бурдюмов объяснил, что четыре единицы в воскресенье были задействованы для уборки листьев.
Кодряну отметил, что это упущение слишком дорого обходится.
Тепло ли в жилых домах?
После аварии, которая произошла на днях в столичном секторе Рышкановка, вопрос, который беспокоит большинство жителей столицы, нет ли перебоев с отоплением. Глава Termoelectrica Вячеслав Ени отметил, что на данный момент нет жилых домов, отключенных от отопления. "Практически 100% подключены к системе. На улице Магда Исанос (микрорайон Старая Почта – ред.) есть отключение горячей воды. Не могли попасть в подвал здания. Но сегодня же будет возобновлено", - сказал Ени.
Он подчеркнул, что в целом предприятие работает в нормальном режиме.