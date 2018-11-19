Коллапс в Кишиневе: пассажиры не могут войти в забитые до отказа автобусы

В социальных сетях появилось видео о сложностях посадки в кишиневский автобус во время снегопада в час пик.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В социальной сети Facebook возмущенная горожанка опубликовала видео, которая она сняла на остановке общественного транспорта в Кишиневе.

На видеозаписи, снятой утром в понедельник, когда в столице прошел сильный снегопад, пассажиры безуспешно пытаются сесть в автобус. Однако это не удается даже сильным мужчинам, а женщины и не пытаются забраться в салон, продолжая мерзнуть на остановке.

"Тебе показалось, что в жизни всё плохо? Садись в 23-й автобус...", — такими стихотворными строчками сопроводила свою публикацию жительница Кишинева.

Автобус, следующий по маршруту №23, соединяет центр столицы с секторами Ботаника и Чеканы.

Из-за сложных погодных условий в Кишиневе образовались пробки во всех районах столицы.