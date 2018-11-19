Бывший полицейский нелегально отправил в Израиль около 600 гастарбайтеров

У завербованных жителей Молдовы преступники требовали немалые деньги, но отправляли их за границу без всяких прав и гарантий.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В Кишиневе раскрыта преступная группа, которая создала настоящую индустрию по незаконной вербовке граждан Молдовы для работы за границей. За несколько лет они отправили на работу в Израиль около 600 человек.

С каждого из желающих устроиться на работу требовали крупные суммы, от 700 до 1300 евро, в зависимости от того, сколько денег у человека было.

При этом преступники обманывали людей, утверждая, что трудоустройство является легальным. В действительности, приехав в Израиль, люди обнаруживали, что условия намного хуже тех, что им описывали при найме, и что никаких прав у них нет.

По сообщению пресс-службы полиции Молдовы, среди главарей группировки оказался и бывший сотрудник министерства внутренних дел.

В домах подозреваемых были проведены обыски. В офисе обнаружены фиктивные контракты, документы людей, которые были отправлены за границу.

Подозреваемым грозит до трех лет тюрьмы.