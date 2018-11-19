Трое членов КСТР покинули структуру: что произошло в ведомстве

Изменения в составе Координационного совета по телевидению и радио: по какой причине трое членов структуры ушли из ведомства?

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Мандаты троих членов Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Молдовы истекли. Места в этой структуре покинули Юрие Колесник, Кристина Дука и Ольга Барбэлатэ.

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Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ объявила о проведении конкурса на вакантные посты.

Документы в профильную комиссию можно подать до конца ноября - с понедельника по пятницу в период с 09.00 до 17.00. Кандидат должен предоставить CV, рекомендации, а также документы о полученном образовании и опыте работы в области теле-, радиовещания, информационных технологий и других направлений, копию булетина (внутреннего паспорта) и другие документы.

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Координационный совет по телевидению и радио состоит из девяти членов, назначаемых парламентом. Кандидатом в члены КСТР может быть выдвинуто лицо с высшим образованием и не менее, чем пятилетним опытом работы в одной из следующих областей: телевидение и радио, информационные технологии, право, финансы, бухгалтерский учет, управление предприятиями, разработка программ или информаций в любых творческих учреждениях. Занять пост члена КСТР может человек в возрасте от 25 лет. При этом претендовать на эту должность не могут граждане, достигшие пенсионного возраста, предусмотренного законом. Также кандидат должен владеть государственным языком, не быть судимым и так далее.

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Срок полномочий членов Координационного совета по телевидению и радио составляет шесть лет. Они назначаются постановлением парламента.