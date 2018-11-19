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Школа инновационной журналистики Sputnik

Приднестровцы своими глазами увидели, как работает Sputnik Молдова в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В рамках первой выездной для приднестровских слушателей лекции Школы инновационной журналистики Sputnik, которая состоялась в Кишиневе, ее участники посетили офис международного информационного агентства и радио.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские слушатели Школы инновационной журналистики Sputnik, которая впервые была проведена для них на выезде, посетили офис организаторов образовательного проекта – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова. Экскурсия впечатлила приднестровских участников Школы, несмотря на то, что большинство из них уже опытные журналисты с многолетним профессиональным стажем.

Со стилем и радушно

"Современный, стильный и продуманный подход в организации и обустройстве ньюсрума. Это тот офис, который настраивает на деловой тон и журналистов, и их ньюсмейкеров. А нотки оранжевого цвета, конечно же, добавляют настроения", - поделилась мнением одна из участниц школы Юлия Горлова, многие годы проработавшая журналистом в ряде приднестровских СМИ.

Лекция Алексея Соломатина для приднестровских представителей СМИ из офиса МИА Sputnik Молдова в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Приднестровцам прочли лекцию Школы инновационной журналистики Sputnik в Кишиневе

По словам другой слушательницы Школы, пресс-секретаря Тираспольского городского Совета народных депутатов Наталии Скворцовой, офис агентства Sputnik Молдова в Кишиневе оборудован по последнему слову техники и сразу поразил своей оснащенностью, простором и невероятной атмосферой уюта и комфорта.

"Но самое главное - это гостеприимность и радушие, с которым здесь встречают гостей. Именно они, сотрудники офиса Sputnik, создают настроение и вдохновляют на эффективную и продуктивную работу. Я очень рада, что благодаря Школе инновационной журналистики мне посчастливилось побывать в пресс-центре", - отметила она.

25-летие кафедры журналистики в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко
© Sputnik / Irina Leahova
Sputnik Молдова поздравил приднестровцев с юбилеем кафедры журналистики ПГУ

Глоток свежего воздуха

С не меньшим пиететом приднестровские участники отзываются и о просветительском проекте международного агентства - Школе инновационной журналистики Sputnik, которая уже второй год проводится на обоих берегах Днестра, а в Приднестровье – на базе Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.

Преподаватель кафедры журналистики Приднестровского госуниверситета Сергей Олейников уверен, что Школа – это уникальный проект для Приднестровья, и он особенно важен для становления будущих журналистов, для студентов, которые учатся на специализированной кафедре ПГУ. Когда общаются с мэтрами международной журналистики, они не только черпают у них знания и опыт, но и обретают уверенность в себе и в том, что они необходимы в профессии.  

"Без ложной скромности и пафоса скажу, что Школа - это глоток свежего воздуха для нас. Мы настолько законсервированы, имею в виду информационное пространство Приднестровья, что нам важно получать такую возможность узнавать, что происходит нового в журналистике, как менять свою работу, как учить студентов современным технологиям", - рассказал преподаватель.

Sputnik – в масштабном формате

Другой постоянный участник Школы, журналист Александр Корецкий вторит преподавателю ПГУ, отмечая, что занятия вдохновляют студентов и даже практикующих журналистов, и это хорошо сказывается на их профессиональном росте.

"Опытные специалисты, ведущие курсы в Школе, делятся своим богатым опытом, помогают журналистам расставлять акценты в своей профессии, осознавать, как нужно правильно действовать, чтобы быть успешными. Я вижу на примере своих коллег и знакомых из ПГУ, что они прислушиваются к тому, что рассказывают лекторы, применяют на практике их советы", - подчеркнул журналист.  

Александр Корецкий был приглашен от агентства Sputnik принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Сочи в 2017 году.

"Sputnik не ограничивается лишь информационным форматом, а действует в масштабных объемах, создает проекты в различных сферах, в том числе и образовательной. Такой подход очень эффективен. Он позволяет охватить больше сфер, заинтересовать большее количество людей, принося им пользу", - резюмировал он.

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Теги:
Международное информационное агентство Sputnik Молдова, Школа инновационной журналистики Sputnik, Приднестровье
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