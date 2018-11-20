Последствия снежной стихии в Молдове: у спасателей прибавилось работы

Непогода в Молдове создает проблемы гражданам: несколько населенных пунктов остались без света и несколько авто застрявших в снегу.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Из-за удара снежной стихии почти два десятка населенных пунктов в четырех районах республики остались без электричества, а на национальных трассах заблокировано движение автотранспорта. По сообщению Гениспектората полиции по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, обесточены села в Страшенском, Теленештском, Оргеевском и Каларашском районах. На местах работают ремонтные бригады.

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"За последние сутки спасатели и пожарные работали на трассах страны и помогли вызволить из снежного плена 42 транспортных средства. Среди них были три машины скорой помощи из Унген, Оргеева и Криулян", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели помогли и водителям, попавшим в ДТП в районах Леова, Дубассарах, Яловенах, Кагуле и Новых Аненах.

К уборке национальных дорог привлечено 173 единицы техники и 247 работников дорожных служб.