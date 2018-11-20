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Полигон для утилизации бытовых отходов, архивное фото

Кишинев и пригороды избавляются от пластиковых отходов

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Первый завод по гранулированию этого вида мусора, открывшийся в поселке Пересечино, ежедневно перерабатывает 180 тонн материала.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. В министерстве сельского хозяйства отмечают что, Молдова нуждается в новых предприятиях подобного рода, поскольку вопрос утилизации отходов стоит остро.

Вторая жизнь

Старые бутылки, пластмассовые крышки и другой вид пластика на заводе измельчают и прессуют в гранулы. После этого они становятся сырьем для производителей непищевых изделий. Из переработанного пластика делают детали для автомобилей, канализационные трубы и другие товары, пояснила менеджер предприятия Влада Балика. У покупателей это сырье пользуется спросом.

"Гранулы, полученные в результате переработки, уходят как на внешний так и на внутренний рынок. Они более привлекательны в цене по сравнению с сырьем, полученным из нефти. Производители непищевых изделий отдают им предпочтение, потому что затраты снижены", - пояснила Балика.

Снизить свои затраты хотели бы и на новом заводе, открывшемся в Пересечино.

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По словам руководства предприятия, значительные средства тратятся на то, чтобы очистить отходы от посторонних примесей, которые затрудняют их переработку. Этой ситуации в значительной мере можно избежать, если наладить в Кишиневе систему раздельного сбора мусора, которая, например, десятилетиями действует в Германии. Пока ее нет, часть отходов просто не подлежит утилизации.

Почему не получится избавиться от всех пластиковых отходов

По словам Влады Балика, переработке подлежит половина из общего объема использованного пластика. Одна из причин – отсутствие в Молдове системы раздельного сбора мусора. Есть еще одна категория пластика, которая не подлежит утилизации на специализированных предприятиях ни при каких условиях. Речь идет о полиэтиленовых пакетах и использованной одноразовой посуде. Процесс их очистки настолько трудоемкий и дорогостоящий, что за переработку пакетов и посуды профильные предприятия не берутся. Между тем ежегодно каждый житель Молдовы использует в среднем 150 полиэтилетовых пакетов.

Какие стратегии есть у государства

С 2019-го года Молдова постепенно начнет отказываться от использования пластиковых пакетов.

Пакеты
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Как ранее заявляла начальник управления предупреждения загрязнения и менеджмента отходами министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Светлана Болокан, этот процесс будет проходить в несколько этапов. Пакеты станут изымать из коммерческого оборота в зависимости от толщины материала, из которого они изготовлены. Так, в следующем году запретят продажу пакетов толщиной свыше 50-ти микрон, в 2020-м – меньше 50-ти микрон.

Тонкие пакеты, которые на данный момент продаются в супермаркетах, должны исчезнуть из обращения в 2021 году.

В свою очередь, глава профильного министерства Николае Чубук на открытии завода в Пересечино заявил, что в Молдове разработана новая концепция по сбору и переработке мусора, о которой общественность будет осведомлена в ближайшее время. По словам министра в Молдове ежегодно производится миллион тонн отходов. Их сбором и переработкой занимаются 36 предприятий.

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