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Заседание в правительстве под руководством премьера Павла Филипа

Суровое наказание для жителей Молдовы: что придумали власти

© Photo: Пресс-служба правительства Молдовы
Общество
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Граждане, нарушающие правила использования газовых баллонов, будут наказаны. Жесткие меры ждут и экономических агентов, которые игнорируют законодательство по продаже такого рода товаров.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. План действий по обеспечению безопасности и минимизации рисков использования сжиженного газа представлен в правительстве. Документ разработан по запросу премьера Павла Филипа после того, как в октябре в Кишиневе в жилом многоквартирном доме произошел взрыв, который унес жизни пятерых человек, в том числе четырехлетнего ребенка.

Глава кабмина подчеркнул важность поиска конкретных мер для недопущения подобных ситуаций в будущем и установки жизнеспособного механизма заправки, продажи и установки газовых баллонов.

"Мы должны обеспечить безопасность людей, а в долгосрочной перспективе - создать законодательную базу, позволяющую использовать только те газовые баллоны, которые прошли техническое освидетельствование", - подчеркнул премьер.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Что происходит в многоэтажке на Рышкановке, где произошел взрыв - фото

По его словам, с другой стороны, необходимо убедиться, что используемый газ - именно тот, что предназначен для использования в домашнем хозяйстве, а не для заправки автомобилей.

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Что предусматривает план действий

1. Лицензирование компаний, которые имеют право на заправку и продажу сжиженного газа для бытового использования;

2. Введение санкций за нарушение законодательства об использовании и продаже газовых баллонов для бытовых нужд;

3. Корректировка бюджетно-налоговой политики для предоставления льгот экономическим агентам. Это поспособствует снижению цен на сжиженный газ для бытового использования;

4. Разработка национальной программы по обновлению парка баллонов и компенсация расходов социально-уязвимым категориям населения. В настоящее время 90% используемых баллонов устарели, срок их эксплуатации истек;

5. Организация информационных кампаний на тему правил безопасности при использовании газа.

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План действий планируется доработать. Власти рассмотрят возможность ведения деятельности по поставке и установке баллонов специализированными компаниями.

"Наша конечная цель заключается в том, чтобы граждане могли обратиться в компанию, представители которой придут к ним домой, установят баллон и будут нести ответственность за его техническое состояние или откажут в установке, если не соблюдены все нормы", - сказал Филип.

Как выглядит многоэтажка, где произошел взрыв?

В рамках состоявшегося заседания в правительстве молдавскому премьеру доложили о ходе работ по восстановлению многоквартирного жилого дома на Рышкановке, который пострадал от взрыва. Так, два из четырех аварийных перекрытий уже восстановлены, продолжаются работы по ремонту внутренних стен. В подъезде, где произошел взрыв, уже работает система водоснабжения и канализации, электричество и лифт. В ближайшее время будет восстановлена подача тепла, чтобы к концу этого года жильцы могли вернуться в свои квартиры.

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11. 

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Примэрия Кишинева решила: что произойдет с домом, где случился взрыв

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

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От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

Когда жильцы въедут в свои квартиры?

Как сообщали ранее в правительстве Молдовы, до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания.

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"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, которые больше остальных пострадали при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.

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