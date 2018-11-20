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Андриан Канду

Спикер парламента Молдовы рассказал, чем запомнился глава Нацбанка страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Председатель парламента обозначил, чем отличился подавший в отставку с поста Нацбанка Сергей Чокля во время работы на этой должности.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду прокомментировал решение главы Национального банка страны Сергея Чокли уйти в отставку.

Председатель высшего законодательного органа республики поблагодарил Чоклю за проделанную работу, отметив, что парламент сделал правильный выборов в 2016 году, когда и был избран руководитель Нацбанка.

"Процентные ставки упали до исторического минимума, национальная валюта стабильна, в банковский сектор пришли важные иностранные инвестиции. Рост, стабильность и современное законодательство, которые обеспечивают дальнейшее укрепление результатов – вот результаты деятельности Нацбанка в 2016 году", - написал Канду в Facebook.

Как отметил Канду, следующий глава Национального банка Молдовы должен соответствовать высоким стандартам, установленным Чоклей и его командой.

Чокля объявил о своей отставке во вторник, 20 ноября, а освободить свой пост он намерен 30 ноября. "У меня была успешная карьера в Молдове. Надеюсь, реформы банковской системы страны будут продолжены", - сказал он на брифинге.

Сергей Чокля, Президент НБМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава Нацбанка Молдовы Сергей Чокля объявил об отставке

По его словам, через неделю состоится пресс-конференция, посвященная 25-летию молдавской национальной валюты – лея. На ней он ответит на все вопросы журналистов.

Парламент назначил Чоклю главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Его кандидатуру поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет 7 лет.

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У Сергея Чокля тройное гражданство — молдавское, румынское и французское. Он в течение 17 лет задействован в финансово-банковском секторе. Одна из последних занимаемых им должностей — глава отдела корпоративных финансов BNP PARIBAZ ZAO (Москва). Чокля окончил государственный университет Франции Пантеон-Ассас по специальности экономика.

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