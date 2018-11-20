Итоги непогоды в Молдове: чем обернулись снегопады в ноябре

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подвело итоги прошедших в республике снегопадов – все дороги национального значения проходимы и по ним можно без проблем передвигаться.
"На данный момент трассы национального значения проходимы и движение транспорта по всей республике осуществляется в зимних условиях", - отметили в Минэкономики и инфраструктуры.
По состоянию на 11.00 на некоторых участках трасс были снег и гололедица, среди них – Кишинев-Оргеев-Сорока-Отаки, Брест-Кишинев-Одесса, Кишинев-Унгены-Скуляны, Кишинев-Леушены, Кишинев-Дубоссары, Кишинев-Бендеры, Хынчешты-Леова-Кагул, Отаки-Единцы, Бельцы-Фалешты-Скуляны, Резина-Оргеев и Бельцы-Саратены.
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Обещания министра экономики и инфраструктуры
В течение ночи министр экономики и инфраструктуры страны проинспектировал несколько дорог национального значения.
"Пообещал, что выйду и этой зимой, также, как и прошлой, чтобы убедиться, как проходят работы по расчистке дорог. Констатирую, что работы ведутся на всей территории страны", - отметил Габурич.
По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдалась на трассах Кишинев-Леушены и Кишинев-Бельцы в пределах Страшенского района.
"Но нам удалось их расчистить. К настоящему моменту движение транспорта по всей республике осуществляется в зимних условиях", - добавил Габурич.
В министерстве также обратили внимание на то, что перед тем как отправиться в путь, можно зайти на сайт Государственной администрации дорог, чтобы проверить состояние тех или иных трасс.
Застрявшие в снегу авто и перебои с электричеством
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, за прошедшие сутки помощь спасателей потребовалась для буксировки и разблокировки 42 транспортных единиц, включая три машины "скорой" помощи в Унгенском, Оргеевском и Криулянском районах.
Из-за прошедших снегопадов несколько населенных пунктов, по-прежнему, остаются без электроэнергии.