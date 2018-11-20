Такое может быть только в Кишиневе: что нашли горожане на одной из остановок

Казус на остановке общественного транспорта: кто бы мог подумать, что такое можно найти в столице Молдовы - кишиневцы в шоке и не понимают, как это могло произойти.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Кишинев – город парадоксов: здесь дороги латают в непогоду, вырубают совершенно здоровые деревья и с неподдельным постоянством меняют маршруты общественного транспорта.

© Sputnik / Чеканская яма или Почему жители Кишинева все меньше верят в силу примэрии

На такие решения столичные власти и подведомственные им структуры легки на подъем. Но одно ноу-хау муниципальных служб ввело некоторых кишиневцев буквально в ступор.

Очередную порцию парадоксов в Кишиневе оценили многие жители столицы в микрорайоне Ботаника, где на одной из остановок транспорта необычным образом решили вопрос с расписанием следования троллейбусов. Речь идет об остановке на бульваре Дачия 47/4. Поначалу может показаться, что график общественного транспорта там вовсе отсутствует, но нет, расписание вывешено, однако вот найти его трудно.

Расписание размещено не как положено на уровне глаз, а на потолке. Узнать, когда приедет следующий троллейбус, невозможно, пока не задерешь голову. Зачем? Остается загадкой. Кажется, что тот, кто это сделал, был не в себе, когда ему в голову пришла мысль разместить расписание на потолке.