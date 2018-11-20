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Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля, архивное фото.

Отставка главы Нацбанка: готовиться ли жителям Молдовы к сюрпризам

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Жаркий вторник: окутанное тайной решение главы Нацбанка страны, реакция властей и последствия громкой отставки Сергея Чокли.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Центральным событием уходящего вторника в Молдове стало заявление руководителя Национального банка республики (НБМ) Сергея Чокли, которое он озвучил на брифинге, посвященном стратегическим планам регулятора на 2018-2021 годы.

Сенсационное заявление

Выступление главы Нацбанка началось привычно и ничто не предвещало сенсации, но…

"Считаю, что настало время передать эстафету новому руководителю Национального банка", - эмоционально и твердо сказал Чокля.

По его словам, новый глава Нацбанка должен будет управлять дальше капиталом изменений, реформ и людей. Чокля выразил надежду, что новый стратегический план НБМ будет своего рода гидом для его преемника.

Почему глава Нацбанка решился на отставку?

Чокля не стал вдаваться в подробности, почему он пошел на этот шаг, упомянув вскользь, что на это у него есть и личные причины.

"Принял это сложное, но крайне ответственное решение, после обдумывания в течение последних недель, руководствуясь личными соображениями. Для меня должность руководителя (Нацбанка) не была самоцелью. Изначально решил работать в Национальном банке столько, сколько будет нужно для консолидации банковской системы и вывода финансовой отрасли из кризиса", - подчеркнул он.

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Как отметил Чокля, важно было, чтобы реформы достигли пункта невозврата. "Считаю, что этот этап наступил в октябре 2018 года, когда был продан крупный пакет акций Moldova-Agroinbank, приняты последние законы, разработанные НБМ, и план законодательных изменений был полностью реализован", - сказал действующий глава Нацбанка.

Он сообщил, что официально подал заявление спикеру парламента о прекращении функций руководителя Национального банка, начиная с 30 ноября. Чокля занимал руководителя НБМ с 2016 года.

Что сказали в парламенте об отставке Чокли?

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду одним из первых высказался по поводу решения руководителя Нацбанка. Канду поблагодарил Чоклю за проделанную работу, отметив, что парламент сделал правильный выбор в 2016 году, когда и был избран глава Нацбанка.

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"Процентные ставки упали до исторического минимума, национальная валюта стабильна, в банковский сектор пришли важные иностранные инвестиции. Рост, стабильность и современное законодательство, которые обеспечивают дальнейшее укрепление достигнутых результатов – вот подробности деятельности Нацбанка в 2016 году", - написал Канду в Facebook.

Как отметил спикер парламента, следующий глава Национального банка Молдовы должен соответствовать высоким стандартам, установленным Чоклей и его командой.

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Самопожертвование ради восстановления банковской системы?

Премьер республики Павел Филип написал на своей странице в Facebook, что мандат Чокли был успешным, тем более что ему хватило смелости возглавить Нацбанк в сложные времена, когда банковский сектор требует глубокого реформирования. Филип поблагодарил главу Нацбанка за проделанную работу, профессионализм в отношениях с иностранными партнерами.

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"И последнее, но не менее важное: я очень ценю тот факт, что он пошел на определенные личные жертвы, чтобы вернуться на некоторый период в Республику Молдова и внести свой вклад в реформирование этого сектора. Вместе мы навели порядок в банковской системе и сегодня, в том числе благодаря ему, у нас здоровая банковская система и важные иностранные инвестиции", - отметил Филип.

Что последует за отставкой главы Нацбанка?

Экономист Виорел Гырбу в комментарии Sputnik, анализируя новость об отставке Чокли с поста главы Нацбанка, заявил, что теперь можно ожидать любых сюрпризов.

"Отставка объявлена, но это не означает, что она утверждена, так как ее должен одобрить парламент. Так или иначе, но это бросает тень подозрений, недоверия, если хотите, на положение дел в банковском секторе Республики Молдова. Можем ожидать любых сюрпризов на валютном и на банковском рынках", - отметил Гырбу.

Как добавил собеседник, хотя банковский сектор республики не находится в ситуации глубокого кризиса, но все-таки важно прояснить: каковы реальные причины отставки главы Нацбанка.

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