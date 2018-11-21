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Урожай яблок

Почему в Молдове не внедрили программу "Яблоко для ученика"

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Глава молдавского кабмина рассказал о том, насколько лучше стали кормить детей в школах республики, а также затронул проблему сельхозпроизводителей.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип заявил, что госпрограмма "Яблоко для ученика" не была внедрена в этом году, потому что она решала проблемы сельхозпроизводителей, а не обеспечивала эффективное питание школьников. Соответствующее заявление глава камбина сделал на заседании Нацсовета по защите прав ребенка, приуроченного к празднованию Международного дня прав ребенка.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, за последние три года Молдова достигла значительных результатов в развитии, социальной защите и интеграции детей. Участники заседания рассмотрели ряд предпринятых мер, в том числе: увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с трех тысяч 100 леев до шести тысяч 300 леев, введение пособия на близнецов, получение ежедневной соцвыплаты для двух тысяч детей, разлученных с родителями.

Метафоры премьера

Глава кабинета министров отметил, что дети – это будущее.

"В нашу обязанность входит построить страну, где они могли бы развивать свой потенциал и быть счастливыми. За эти три года мы создали основу в различных областях, а дети будут "строить здание" в будущем", - сказал премьер.

Как отметил глава кабмина, результаты были достигнуты, благодаря хорошему сотрудничеству между правительством, парламентом, гражданским обществом и партнерами по развитию.

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В числе приоритетов на будущее Филип обозначил разработку проекта, который позволит записывать детей в возрасте двух лет в учреждения раннего образования, а также внедрение механизма онлайн-регистрации новорожденных детей в Государственный реестр населения.

О питании школьников и проблемах аграриев

По словам главы правительства, важно обеспечить правильное питание в школах.

Он пояснил, что за 2012-2015 годы ассигнования на эти цели увеличились всего на 50 банов, а с 2016-2018 – на четыре лея.

"Это немного, но, если бы каждое правительство повышало бы на четыре лея, то сегодня у нас была бы другая ситуация в школах", - сказал Филип.

"Премьер отметил программу "Яблоко для ученика", подчеркнув, что она не была внедрена, потому что решала бы проблемы сельхозпроизводителей, а не обеспечивала бы эффективное питание школьников, особенно в сельской местности, где и так нет недостатка в яблоках", - подчеркнули в пресс-службе правительства.

В 2017 году в Молдове действовала программа "Яблоко ученику", которая предполагала бесплатную выдачу фруктов учащимся с первых по девятые классы как государственных, так и частных лицеев.

Яблоки в саду в Латвии
CC BY 2.0 / Liga Eglite / Harvest_august_2013
Страна парадоксов: молдавские яблоки гниют в садах, а на прилавках – чужие

Каждому ребенку в течение учебного года ежедневно во время большой перемены выдавали по яблоку. Поставщиков фруктов выбирали исключительно из местных производителей. Товар, в свою очередь, должен был соответствовать определенным требованиям по диаметру и сорту. Тогда планировалось закупить в общей сложности три тысячи сто тонн яблок. Подобные проекты по продвижению здорового питания в учебных заведениях Молдовы осуществлялись и ранее. Однако закупки проводились в каждом районе страны отдельно. Это не только было бы подспорьем для здорового питания школьников, но и помощь местным сельхозпроизводителям.

Между тем 2018 год стал урожайным для садоводов. Тонны яблок гниют в садах и у обочин дорог, а все потому, что отечественные производители не могут сбыть фрукты.

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