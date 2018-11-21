В Молдове увеличен штраф за ложный вызов

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Серьезные суммы штрафов, – по крайней мере, больше, чем прежде, – ждут авторов ложных вызовов экстренных служб Молдовы.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Налоговая взялась за интернет-магазины: вал проверок и крупные штрафы

С декабря 2018 года те, кто неправомочно обратился в полицию, скорую помощь, службу газа, Инспекторат по чрезвычайным ситуациям, рискуют расстаться с суммой от 1500 до 3000 леев в пользу государства. Прежде размер этого штрафа варьировался от 600 до 1500 леев.

Ужесточение штрафов связано с тем, что ложные вызовы занимают линию оператора и задерживают реальные сообщения на 40 секунд, от чего страдают те, кому вмешательство экстренных служб необходимо позарез.

Альтернативное же наказание за подобные правонарушения осталось неизменным – от 40 до 60 часов неоплачиваемых общественных работ.

Поправки в Кодекс о правонарушениях, свидетельствующие о нововведениях, уже опубликованы в Официальном мониторе.