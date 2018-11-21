Важно знать владельцам машин, ввезенных в Молдову

Владельцам транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, напоминают о важном для них вопросе.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Таможенная служба Молдовы предупреждает – максимальный срок нахождения в нашей стране автомобиля, зарегистрированного за рубежом, – 180 дней в течение 12 месяцев подряд.

Это распоряжение вступило в силу первого июля 2017 года, но Таможенная служба через свой пресс-отдел решила напомнить об этом обстоятельстве сейчас, так как вопросы об этих условиях чаще всего задавали операторам "горячей линии" ведомства в течение последнего времени.

Нарушение действующего правила приведет к штрафу в 4,5 тысячи леев и обязательству вывезти автомобиль из страны. Если машина не покинет Молдову, ее владелец должен будет оплатить услуги транспортировки – по 15 евроцентов за километр.

Это распоряжение касается автомобилей, ввезенных в Молдову ее гражданами, прописанными за границей и владеющими водительскими правами страны, где они зарегистрированы по месту жительства. Эти физлица должны платить 180 евро сбора за первые 180 дней с момента ввоза такого транспортного средства в РМ, а затем – ту же сумму за аналогичный промежуток времени.