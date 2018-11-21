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Медицина

Сколько семейных врачей в Молдове стали "частниками"

CC0 / Pixabay / Antonio_Corigliano
Общество
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В правительстве уверены, что право на частную практику привлечет в ряды семейных врачей больше молодых специалистов.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Срок подачи заявлений семейных врачей Молдовы для получения права на ведение частной медицинской практики был продлен.

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© Sputnik / Александр Кондратюк
Семейным врачам в Молдове разрешат заниматься частной практикой

В чем причина?

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, продление срока подачи заявлений связано с тем, что еще не все предусмотренные реформой места заняты на данный момент.

К нынешнему моменту около 600 семейных врачей по всей Молдове подали заявления о соискании права на ведение частной медицинской практики.

Все по закону

Летом 2018 года правительство Молдовы утвердило поправки в законодательство, согласно которым семейные врачи в Молдове смогут открывать собственные кабинеты и на частной основе предоставлять услуги первичной медицинской помощи широкого профиля. Более того, медики смогут кооперироваться, чтобы открыть частные центры семейных врачей.

В правительстве тогда отметили, что нововведение позволит привлечь молодых специалистов в сельскую местность.

Тонометр
© Sputnik / Евгений Панасенко
Нововведение в Молдове: правила смены семейного врача

Начинающим врачам, которые после окончания медицинского университета отправятся работать в села, сохранят все льготы вне зависимости от места работы, будь-то государственная клиника или частная.

Согласно нововведениям, медицинская практика семейного врача будет ограничена лимитированным пространством. То есть включать в себя определенные населенные пункты, улицы, дома таким образом, чтобы число пациентов соответствовало законодательным нормативам. Разрешение заниматься частной практикой будет выдаваться министерством здравоохранения, труда и социальной защиты на базе конкурса, порядок которого определит правительство. Как отмечает профильное ведомство, один семейный врач сможет открыть только один частный кабинет.

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Теги:
врачи, частная практика
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