Сколько семейных врачей в Молдове стали "частниками"

В правительстве уверены, что право на частную практику привлечет в ряды семейных врачей больше молодых специалистов.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Срок подачи заявлений семейных врачей Молдовы для получения права на ведение частной медицинской практики был продлен.

© Sputnik / Александр Кондратюк Семейным врачам в Молдове разрешат заниматься частной практикой

В чем причина?

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, продление срока подачи заявлений связано с тем, что еще не все предусмотренные реформой места заняты на данный момент.

К нынешнему моменту около 600 семейных врачей по всей Молдове подали заявления о соискании права на ведение частной медицинской практики.

Все по закону

Летом 2018 года правительство Молдовы утвердило поправки в законодательство, согласно которым семейные врачи в Молдове смогут открывать собственные кабинеты и на частной основе предоставлять услуги первичной медицинской помощи широкого профиля. Более того, медики смогут кооперироваться, чтобы открыть частные центры семейных врачей.

В правительстве тогда отметили, что нововведение позволит привлечь молодых специалистов в сельскую местность.

© Sputnik / Евгений Панасенко Нововведение в Молдове: правила смены семейного врача

Начинающим врачам, которые после окончания медицинского университета отправятся работать в села, сохранят все льготы вне зависимости от места работы, будь-то государственная клиника или частная.

Согласно нововведениям, медицинская практика семейного врача будет ограничена лимитированным пространством. То есть включать в себя определенные населенные пункты, улицы, дома таким образом, чтобы число пациентов соответствовало законодательным нормативам. Разрешение заниматься частной практикой будет выдаваться министерством здравоохранения, труда и социальной защиты на базе конкурса, порядок которого определит правительство. Как отмечает профильное ведомство, один семейный врач сможет открыть только один частный кабинет.