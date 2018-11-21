Последствия непогоды в Молдове: ряд населенных пунктов остаются до сих пор без света

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Последствия снегопадов, которые прошли по всей стране, до сих пор ощущают жители нескольких сел.

© Sputnik / Мария Никитич Погода в Молдове: что обещают синоптики

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, 21 ноября частично остаются без электроэнергии три населенных пункта в двух района страны – Оргеевском и Теленештском.

По информации министерства образования, культуры и исследований, в результате осадков и отсутствия электричества 20 ноября была приостановлена работа трех школ, а еще шесть – перешли на сокращенный режим. Также вчера отменили 13 школьных рейсов, чтобы не подвергать опасности детей.

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По данным Государственной администрации дорог, на протяжении прошедшего дня для расчистки снега и обработки дорог противоскользящим материалом были задействованы 229 рабочих, 193 единицы спецтехники.