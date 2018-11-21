Последствия непогоды в Молдове: ряд населенных пунктов остаются до сих пор без света

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Последствия снегопадов, которые прошли по всей стране, до сих пор ощущают жители нескольких сел.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, 21 ноября частично остаются без электроэнергии три населенных пункта в двух района страны – Оргеевском и Теленештском.
По информации министерства образования, культуры и исследований, в результате осадков и отсутствия электричества 20 ноября была приостановлена работа трех школ, а еще шесть – перешли на сокращенный режим. Также вчера отменили 13 школьных рейсов, чтобы не подвергать опасности детей.
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По данным Государственной администрации дорог, на протяжении прошедшего дня для расчистки снега и обработки дорог противоскользящим материалом были задействованы 229 рабочих, 193 единицы спецтехники.