На Землю надвигается магнитная буря — названа точная дата

Магнитосфера планеты снова неспокойна, людей с метеозависимостью ждет нелегкое время.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. По сообщению ученых, на Землю надвигается новая магнитная буря, которая уже очень скоро спровоцирует возмущения в магнитосфере земли.

Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук (РАН).

Магнитная буря достигнет Земли в начале декабря 2018 года, однако особой тревоги испытывать не следует. Буря будет слабой, уровня G1. Это самый низкий уровень по шкале от G1 до G5.

Первые геомагнитные колебания жители планеты почувствуют 1 декабря, а своего пика магнитная буря достигнет 2 декабря.

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Люди с метеозависимостью в этот период почувствуют недомогания, особенно те, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой и артериальным давлением. У них могут возникать головные боли, нарушения сна, головокружения, апатия.

В эти дни рекомендуется следить за артериальным давлением, избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев, таких как ромашка, пустырник, валериана.

В 2018 году Земля перенесла несколько десятков магнитных бурь. Самым опасным месяцем стал май, когда на планете бушевала пятидневная магнитная буря высокой мощности.