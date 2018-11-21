Важно для водителей: теперь это можно делать по-быстрому прямо в авто

Власти упростили определенную процедуру для молдавских водителей: что нужно знать автовладельцам?

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Водители могут оплатить дорожный налог прямо в салоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Центра электронного управления.

"Часами стоите в пробках? Можете использовать время, к примеру, для оплаты online дорожного налога. Начиная с этой недели, водители смогут оплачивать online дорожный налог для автомобилей, зарегистрированных в Молдове, используя правительственную услугу электронных платежей (MPay)", - отметили в ведомстве.

Чтобы упростить процедуру расчета в Центре электронного управления разработали функциональный, быстрый и безопасный способ расчета в интерактивном режиме.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Водителям с ограниченными возможностями снизят налоги

Как рассчитываться online?

Чтобы оплатить дорожный налог необходимо перейти по этой ссылке и заполнить необходимые данные для совершения транзакции, а именно информацию об автомобиле, владельце транспортного средства и его месте жительства. Кроме того, нужно подсчитать и указать сумму данного сбора. Для этого можно воспользоваться online-калькулятором на сайте Государственной налоговой службы.

После оплаты налога необходимо сохранить сообщение, подтверждающее эту операцию, чтобы предоставить ее в случае необходимости при техосмотре.

Правительство решило: кого в Молдове освободят от уплаты налогов>>>

На данный момент через систему MPay можно оплатить порядка 90 видов государственных услуг, налогов, сборов, штрафов и многого другого.