Важно для водителей: теперь это можно делать по-быстрому прямо в авто

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Водители могут оплатить дорожный налог прямо в салоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Центра электронного управления.
"Часами стоите в пробках? Можете использовать время, к примеру, для оплаты online дорожного налога. Начиная с этой недели, водители смогут оплачивать online дорожный налог для автомобилей, зарегистрированных в Молдове, используя правительственную услугу электронных платежей (MPay)", - отметили в ведомстве.
Чтобы упростить процедуру расчета в Центре электронного управления разработали функциональный, быстрый и безопасный способ расчета в интерактивном режиме.
Как рассчитываться online?
Чтобы оплатить дорожный налог необходимо перейти по этой ссылке и заполнить необходимые данные для совершения транзакции, а именно информацию об автомобиле, владельце транспортного средства и его месте жительства. Кроме того, нужно подсчитать и указать сумму данного сбора. Для этого можно воспользоваться online-калькулятором на сайте Государственной налоговой службы.
После оплаты налога необходимо сохранить сообщение, подтверждающее эту операцию, чтобы предоставить ее в случае необходимости при техосмотре.
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На данный момент через систему MPay можно оплатить порядка 90 видов государственных услуг, налогов, сборов, штрафов и многого другого.