Молдавский премьер возмущен: чем так недоволен глава кабмина

Глава молдавского правительства подверг критике решение некоторых школ приостановить работу на время непогоды. Павел Филип потребовал детальный отчет и отметил, что это был всего лишь снег, а не потоп или конец света.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип выразил недовольство тем, что некоторые школы из-за непогоды приостановили во вторник работу, и порядка 900 детей не попали в учебные учреждения. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства в среду.

"Исходя из представленной информации, вчера несколько школ приостановили работу и порядка 900 учащихся не попали в учебные заведения из-за снега. Хочу отметить, что не было ничего необычного. Был лишь снег, да, возможно, раньше, чем мы ожидали, но это не значит, что в Молдове был потоп или конец света", - сказал Филип.

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Он обратился к министру образования, культуры и исследований Монике Бабук с просьбой узнать, по какой реальной причине эти школы приостановили работу.

"Мы проходили уже через сложные ситуации – проливные дожди и обильные снегопады. С этой точки зрения, мы вынесли урок. Хочу точечно увидеть, что произошло в каждой школе, потому что все службы среагировали вовремя. В первую очередь, были расчищены трассы национального значения", - отметил премьер.

Премьер также поручил ответственным ведомствам обеспечить бесперебойную работу больниц и медучреждений.

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По мнению Филипа, еще одна проблема, которая возникает из-за сложных погодных условий, - это отключение электроэнергии. Чтобы избежать ситуаций, когда населенные пункты остаются в течение нескольких дней без электричества, премьер поручил продолжать дискуссии с местными операторами, чтобы обеспечить необходимое число аварийных бригад.

"Мы только в начале зимы. Давайте будем хорошо подготовлены, и сумеем противостоять каждый раз, когда столкнемся с сильными снегопадами", - заключил Филип.