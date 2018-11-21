Информация для родителей: ребенка можно будет отдать в детсад уже с двух лет

В детский сад ребенка теперь можно будет отдать начиная с двухлетнего возраста: нововведение, как считают в правительстве, упростит трудоустройство родителей.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В Молдове отдать ребенка в детский сад можно будет уже в два годика, а государство возьмет на себя все расходы на образование малыша и уход за ним.

© Sputnik / Алексей Куденко Вниманию родителей: в школах и детсадах Молдовы будут кормить по-другому

Соответствующие изменения в Кодекс об образовании утвердили члены правительства на заседании в среду.

Вниманию родителей: в школах и детсадах Молдовы будут кормить по-другому>>>

Данный законопроект, как подчеркнули в пресс-службе правительства, направлен на обеспечение доступа детей в возрасте до двух лет к услугам дошкольного образования. Ранее государство финансировало дошкольное образование для детей от трех до шести лет. Инициатива обеспечит доступ к образовательным услугам детям из социально-уязвимых семей. В то же время, это нововведение упростит трудоустройство родителей.

"Государство обеспечит постепенное развитие образовательных услуг в зависимости от уровня подготовки, наличия мест в дошкольных образовательных учреждениях и финансовых средств, предусмотренных на эти цели", - отметили в пресс-службе кабмина.

В настоящее время около 800 дошкольных образовательных учреждений страны готовятся или находятся в процессе адаптации инфраструктуры к зачислению половины от числа детей в возрасте двух-трех лет. Финансовые средства на эти цели были предусмотрены в госбюджете на 2019 год.

"Государство будет постепенно увеличивать финансирование образовательных услуг для этих детей на основе программы, разработанной министерством образования, культуры и исследований в сотрудничестве с органами местного публичного управления и Минфина", - добавили в пресс-службе молдавского кабмина.