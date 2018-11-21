Радостное событие в Рыбнице - жителям города вручили ключи от новых квартир

В лучших условиях проживания нуждаются более 700 горожан из Рыбницы.

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Ирина Ляхова. По случаю Дня города Рыбницы людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вручили ключи от новых квартир. Среди счастливчиков оказались и пятеро сирот.

"Предоставили ключи от долгожданных квартир рыбничанам, которые более десяти лет состояли в списках очередности на получение жилья", - отметили в администрации города.

Жильем также обеспечили семью, которая почти 17 лет ютилась в квартире, находящейся в аварийном состоянии. Сегодня они стали обладателями светлой и просторной трехкомнатной квартиры.

Всего в Рыбнице 726 очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 190 – дети-сироты.