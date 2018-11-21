Тело погибшей в ДТП в Румынии гражданки Молдовы доставили на родину

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Тело 47-летней гражданки Молдовы, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в Румынии, доставили в среду на родину, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

"Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям вместе с генеральным консульством Республики Молдова в Яссах выполнили все необходимые процедуры для репатриации тела погибшей в этой аварии", - отметили в ведомстве.

© Sputnik / Miroslav Rotari Трагедия в Румынии - тело погибшей гражданки Молдовы доставят на родину

Ранее в правительстве Молдовы сообщили, что государство возместит все расходы по транспортировке на родину тела гражданки республики, погибшей в Румынии в результате ДТП, а также оплатит церемонию похорон.

Автобус с гражданами Молдовы попал в аварию в понедельник, 19 ноября, в 16.48 на трассе DJ-204E в румынском уезде Вранча между селами Харет и Модрузень. По данным дорожной полиции уезда, автобус с 13 пассажирами ехал из Италии в Кишинев. В результате инцидента один пассажир погиб, один получил тяжелое ранение, еще пятеро пострадали.

"В среду, 21 ноября, экипаж SMURD из Республики Молдова доставил домой одну из пострадавших в ДТП, которое произошло близ румынского города Мэрэшешть. Бригада, сформированная из врачей и фельдшеров, благополучно перевезла 58-летнюю женщину, которая находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в Генинспекторате.

Для оказания дальнейшей медицинской помощи и проведения лечения женщину госпитализировали в среду вечером в больницу скорой помощи в Кишиневе.