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В Приднестровье испробовали новые возможности кантотерапии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Тирасполе впервые организовали мероприятие по кантотерапии – своеобразному лечению музыкой и вокалом, причем для особой аудитории слушателей.

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье прошло уникальное мероприятие - кантотерапия для детей, являющаяся совмещением урока музыки с концертным выступлением. Этот проект был воплощен на сцене Дворца Республики города Тирасполя известной молдавской джазовой исполнительницей Джетой Бурлаку. Его она организовала совместно с Республиканским благотворительным фондом "Дари добро".

"Прежде Джета проводила кантотерапию исключительно для взрослых, выступая перед публикой со специальной программой на прогулочном корабле, который ходил по реке Днестр. Теперь она впервые попробовала новые возможности этого формата, организовав подобное мероприятие именно для детей", - рассказала корреспонденту Sputnik председатель фонда Светлана Привалова.

В кантотерапии участвовали дети с определенными нарушениями, с ограниченными возможностями, а также школьники и студенты, имеющие музыкальное образование.

Церковь им. Александра Невского в Бендерской крепости
© Sputnik / Irina Leahova
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Это стало вторым мероприятием в рамках проекта. Первый был проведен в Кишиневе, куда пригласили обычные семьи, и главной целью того мероприятия стало сближение близких и семейное объединение.

Как рассказала организатор, намечается еще два подобных занятия. А в конце предполагается провести гала-концерт в городе Тирасполе с участием детских творческих коллективов.

Джета Бурлаку неоднократно выступала на концертных площадках Приднестровья, таких как Дворец Республики, Городской дворец культуры города Тирасполь и Бендерская крепость. Она также реализовывала в Приднестровье совместные проекты с местными коллективами "Либерти" и "Виорика".

Кантотерапия является одним из направлений музыкотерапии. Она позволяет "раскрыть" эмоции, снять психологические барьеры, мешающие людям чувствовать и принимать, проживать свои эмоции, и в результате стабилизировать эмоциональное состояние человека, привести его к условной комфортной норме.

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Теги:
люди с ограниченными возможностями, дети, Джета Бурлаку, Приднестровье
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