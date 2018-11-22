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Камера в женской тюрьме Руска

В Кишиневе построят тюрьму по европейским стандартам

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
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Как утверждают в Минюсте, новое пенитенциарное учреждение построят в соответствии со всеми рекомендациями комитета по предупреждению пыток.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. К 2022 году в пригороде Кишинева (в коммуне Бубуечь) откроется современная тюрьма. По крайней мере, такие планы строит Министерство юстиции Молдовы.

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Проект нового сооружения уже составлен архитекторами. В начале следующего года профильное ведомство организует международный тендер по выбору строительной компании. В Минюсте обещают, что новое пенитенциарное учреждение будет соответствовать европейским стандартам.

Пространства будет больше

Тюрьма в Бубуечь заменит пенитенциарий №13, расположенный по улице Бернардацци в центре молдавской столицы. Это учреждение, построенное еще в середине позапрошлого века, в последние годы часто привлекает внимание правозащитников. Переполненные камеры, непроветриваемые помещения, грязные санузлы свидетельствуют о том, что заключенные находятся в нечеловеческих условиях. Это стало причиной многих проигранных молдавским правительством дел в Европейском суде по правам человека.

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В новой тюрьме у преступников будет больше пространства. Как рассказал сотрудник департамента пенитенциарных учреждений Валерий Жосан, ее общая площадь составит 11 гектаров, на которых расположатся пять корпусов. Каждый будет полностью автономным.

"У нас появится возможность сделать так, чтобы человек, приговоренный к лишению свободы, проводил вне камеры восемь часов в день. В течение этих восьми часов в обязательном порядке обеспечат прогулки на свежем воздухе", - пояснил Жосан.

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По словам чиновника, в камерах будет содержаться не более четырех человек. Тех, кто находится на предварительном заключении или впервые попал в тюрьму, разместят в двухместных помещениях. Эта категория нарушителей на прогулку также будет выходить отдельно от остальных заключенных.

Спорт и здоровье на новом уровне

Заниматься физкультурой заключенные смогут как в тюремных дворах, так и на специальных спортивных площадках, которых будет по две на каждый блок. Площадки обещают оборудовать для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Как рассказал Жосан, в пенитенциарии в Бубуечь построят два медицинских корпуса. Один отведут для заключенных с соматическими недугами (то есть, всех болезней, кроме психических). Второй блок предназначен для больных туберкулезом.

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Возведение современной тюрьмы на 1563 человек обойдется в 52 миллиона евро. Из них 39 миллионов государство взяло в долг у Банка развития Совета Европы. Его представители недавно посетили Кишинев, чтобы ознакомиться с тем, как идет подготовка к строительству нового пенитенциарного учреждения. Еще один миллион банк предоставляет в виде гранта. Финансовый вклад молдавского правительства составит 12 миллионов.

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