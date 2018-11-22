В Молдове идет тотальная вакцинация, привиты 98 процентов населения

Десять лет назад уровень вакцинирования резко упал, и его приходится восстанавливать.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Уровень вакцинирования жителей Молдовы от кори достиг уже 98 процентов. Об этом сообщила госсекретарь министерства здравоохранения Алена Сербуленко во время слушаний в парламенте, посвященных борьбе с распространением кори.

По словам представительницы минздрава, самый низкий уровень вакцинирования — на востоке и на юге страны.

Были также представлены данные медицинской статистики, которые демонстрируют настоящий провал в сфере иммунизации населения, который произошел около десяти лет назад. Так, если в 2005 году в Молдове уровень вакцинирования составлял 97 процентов, то к в 2007 году этот показатель упал до 87 процентов.

С начала года в Молдове зафиксировано уже 326 случаев кори. Бурная вспышка заболеваемости произошла в августе, когда за один месяц к врачам обратились более двухсот заболевших.

Казалось, что с наступлением осени вспышку инфекции удалось локализовать — в октябре было зарегистрировано всего девять новых случаев болезни. Однако итоги ноября показывают, что победа над корью еще далека.

Случаи кори были зафиксированы в следующих районах: Чадыр-Лунгский (164 случая), Вулканештский (35), Дрокиевский (21), Сорокский (21), Унгенский (20), Кишинев (16), Тараклийский (12), Кагульский (10), Кантемирский (10), Окницкий (7), Ниспоренский (4), Глодянский (3), по одному случаю — в Хынчештском, Рышканском районах и в Тирасполе.

В Молдове сохраняется желтый код опасности в связи с угрозой распространения кори.