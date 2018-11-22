Парламент Молдовы сказал "да" новым штрафам: это может коснуться каждого

Штрафы за продажу и использование одноразовой пластиковой посуды в Молдове могут стать реальностью уже через три года - в республике планируют запретить одноразовые тарелки, стаканы и столовые приборы. Что предлагают взамен?

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Молдавские депутаты проголосовали в первом чтении за запрет на использование и продажу пластиковой одноразовой посуды в республике.

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Автором инициативы выступил депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Штефан Влас, который предложил дополнить закон о внутренней торговле следующим положением: "С 1 января 2021 года запрещается использование/реализация пластиковых одноразовых тарелок, стаканов, столовых приборов и палочек, за исключением биоразлагаемых".

Тем, кто продолжит есть и пить из такой одноразовой тары, грозит наказание. Санкции пропишут в Кодексе о правонарушениях, дополнив статью 273 "Нарушения правил торговли". Штраф для физических лиц составит от трех до четырех с половиной тысяч леев, для юридических - от 6 до 12 тысяч леев. Впрочем, наказание может быть и в размере стоимости партии соответствующего товара, но составлять не менее 240 условных единиц (12 тысяч леев).

Автор проекта утверждает, что пластиковые изделия, которые не подлежат вторичной переработке, являются источником мусора. При утилизации пластика выделяются ядовитые газы, а период разложения пластиковой продукции варьируется между 100 и 400 годами.

В качестве альтернативы законодатели предлагают одноразовую посуду из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахаров, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, отходов от яблок или других биоразлагаемых продуктов.

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Ранее законодательство республики дополнили положениями, которые предполагают введение с 1 января 2019 года запрета на использование и продажу пластиковых пакетов.