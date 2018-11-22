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Пенсионеры

Раз в год некоторые молдавские пенсионеры должны подтверждать, что еще живы

CC0 / Pixabay / BM10777
Общество
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Депутаты решили, что некоторым молдавским пенсионерам придется раз в год предъявлять справку, подтверждающую, что они живы и получают пенсию из Молдовы.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Парламент утвердил сразу в двух чтениях законопроект депутата Валентины Булиги, предусматривающий, что молдавские пенсионеры, которые обосновались за рубежом, будут получать пенсию из республики. Документ поддержал 71 законодатель.

Представленный Булигой проект закона предполагает, что гражданин Молдовы, постоянно проживающий в государстве, с которым у республики не заключено соглашение о социальной защите, мог подать заявление на получение пенсии в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства в нашей стране. Изменения, предложенные Булигой, касаются граждан Республики Молдова, которые выполнили все условия для получения пенсии на территории нашей страны.

"Государство перешлет пенсию гражданину Республики Молдова в страну, в которой он постоянно проживает. Речь идет о любом государстве, с которым у нас не заключено соглашение о сотрудничестве в социальном секторе", - отметила Булига.

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Парламент поддержал и заключение правительства республики к проекту Валентины Булиги. В кабмине предложили дополнить инициативу депутата пунктом о том, что гражданам Молдовы, постоянно проживающим за пределами страны, для получения пенсии нужно будет каждые полгода предъявлять справку, подтверждающую, что они живы (certificat de viață), а иначе выплаты прекратятся. Правда, с некоторыми оговорками.

Так, депутаты посчитали, что подтверждающую справку достаточно предоставлять один раз в год вместо шести месяцев.

Булига отметила, что накануне на заседании профильной парламентской комиссии было рассмотрено соответствующее заключение правительства и обсужден опыт других стран.

"Комиссия предложила увеличить срок предоставления подтверждения с шести месяцев до 12 согласно европейскому регламенту и опыту других стран. Основная цель этого закона заключается в том, чтобы социальная выплата нашла получателя, а мы не усложняли процесс коммуникации", - сказала депутат.

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Позже она пояснила журналистам как происходит процесс оформления пенсии для граждан республики, проживающих в стране, с которой у Молдовы не заключено соглашение в социальной сфере.

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Гражданину необходимо будет приехать домой для подачи заявления на получение пенсии. То есть в Молдове надо подать заявление по последнему месту жительства, а затем в стране, где человек постоянно проживает, нужно подтверждать один раз в год, что эта выплата доходит до получателя согласно законодательству", - отметила Булига.

Что из себя представляет эта справка?

С учетом изменений парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье поправки кабмина теперь выглядят следующим образом: если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова и постоянно проживает за рубежом, то человек обязуется предъявлять каждые 12 месяцев в Национальную кассу социального страхования (НКСС) сертификат, свидетельствующий о том, что он жив.

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При этом, если документ о том, что человек не скончался, предоставят по истечению указанных 12 месяцев, то выплата пенсии будет производиться с момента приостановки.

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Получатель пенсии должен заполнить специальный сертификат в дипломатической миссии/консульстве Республики Молдова на территории той страны, где он проживает, или в территориальном подразделении Национальной кассы соцстрахования. В этом документе должно быть указано, что он подписан лично пенсионером. Если бенефициар в указанные сроки не представит или не передаст сертификат, подтверждающий, что он жив, НКСС приостанавливает выплату пенсии, начиная со следующего месяца после истечения оговоренного времени.

Принятый парламентом проект Валентины Булиги вступит в силу с 1 января 2019 года.

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