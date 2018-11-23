Молдавское гражданство: кому облегчат его получение

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Кабмин Молдовы утвердил Регламент по получению и утрате молдавского гражданства.

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Одно из основных изменений касается жителей Левобережья Днестра и города Бендеры.

Список документов изменится

Как отмечают в правительстве, получение молдавского гражданства жителями Приднестровья сейчас затруднено из-за бюрократических барьеров.

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Согласно законодательству, соискатели на молдавский паспорт должны предоставить свидетельство о том, что на 23 июня 1990 года они проживали в Молдове и проживают на данный момент. Приднестровцы, желающие получить молдавское гражданство, подобный документ предоставляют, однако молдавские органы его не берут в расчет, поясняет министерство внутренних дел. Официальный Кишинев опирается на решение Высшего совета магистратуры от 2012-го года, который постановил, что любой документ, выданный властями Приднестровья, противоречит Конституции Республики Молдова.

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"Учитывая, что действующее законодательство не обеспечивает равных возможностей для всех соискателей молдавского гражданства, проект закона содержит вариант разрешения данной проблемы. Он заключается в замене соответствующего свидетельства на ряд документов, которые подтверждают, что на 23 июня 1990-го года то или иное лицо проживало в Молдове и продолжает проживать в настоящее время", - отмечается в пояснительной записке к документу.

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Документ также устанавливает порядок предоставления документов для получателей гражданства разных категорий. Кроме того, в нем более четко прописана процедура взятия на учет граждан, которые получили гражданство по принципу рождения, а также тех, кто получил гражданство на основании опекунства над несовершеннолетними.

Полномочия пропишут четко

Новый регламент устраняет неясности, которые связаны с распределением ответственности между двумя госструктурами: аппаратом президента и Агентством публичных услуг. Как отмечают разработчики документа, выдача гражданства через натурализацию и восстановление - эксклюзивная прерогатива президентуры. Гражданство по рождению, усыновлению и признанию - это автоматический способ получения молдавского подданства.

Поэтому этот факт должны лишь констатировать и документально оформить соответствующие органы.

Гражданство за деньги

Ранее власти Молдовы упростили получение молдавского гражданства для иностранцев, которые инвестирует в молдавскую экономику.

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В этой программе смогут участвовать, в частности, лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений. Минимальная сумма безвозвратного вклада в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития для основного заявителя, которому исполнилось 18 лет, эквивалентна 100 тысячам евро. Минимальный объем инвестиций хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова составит 250 тысяч евро.