Некоторые граждане Молдовы могут быть оштрафованы в день выборов

Парламент решил: в Кодекс о выборах и Кодекс о правонарушениях внесли изменения, которые касаются наказания в день голосования.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдавские депутаты утвердили в окончательном чтении проект, который касается отмены "дня тишины" и агитации в день голосования. За поправки в Кодекс о выборах проголосовали 53 депутата.

Таким образом, из электорального кодекса исключается "день тишины", и прописывается, что в день голосования не допускается предвыборная агитация на избирательном участке и при входе в него.

Новые правила включат и в Кодекс о правонарушениях. За продолжение в день голосования предвыборной агитации или агитации в поддержку референдума в помещении избирательного участка грозит штраф в размере от 750 до полутора тысяч леев для физических лиц, а для должностных лиц или кандидатов на выборах - от тысячи 750 до двух с половиной тысяч леев.

Новые правила предусматривают, что, в случае проведения республиканского референдума в один день с парламентскими выборами, избирательные округи и избирательные советы формируются по тем же критериям.

Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов и разработана в соответствии с рекомендациями комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, которая 31 октября одобрила доклад об анализе, экспертизе и оценке законодательства о выборах, лежавшего в основе признания недействительными внеплановых местных выборов в Кишиневе, прошедших летом этого года.

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Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.