Молдова на пороге неизведанного: готовиться ли к самой холодной зиме

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Синоптики прогнозируют значительное понижение температуры воздуха в Молдове уже с вечера пятницы.

© Sputnik / Виталий Аньков Прогноз погоды: ослабнут ли морозы

По сообщениям метеорологов, столбик термометра этой ночью опустится до - 8 градусов по Цельсию.

В субботу и воскресенье станет еще холоднее. Специалисты предупреждают о том, что в дневное время суток температура воздуха в Молдове будет достигать - 10 градусов. В некоторых северных регионах страны будет еще холоднее. Также ожидаются обильные осадки.

Что же дальше?

На следующей неделе, 30 ноября, температурный минимум месяца, возможно будет зафиксирован в Бричанах – до 14 градусов мороза.

А затем, согласно прогнозам румынских и украинских синоптиков, заметно потеплеет. Декабрь в целом будет относительно теплым – средняя температура воздуха составит от 0 до 3-5 градусов тепла, чего в регионе не было уже 25 лет!

© Sputnik / Владимир Вяткин Прогноз погоды: на Молдову надвигаются морозы

Будьте осторожны!

В период оледенения не только почвенного покрова, но и асфальта жителям городов нужно быть особенно внимательными. Ведь, например, в Кишиневе в больницу скорой медицинской помощи обратилось 56 человек с травмами, полученными при падении на скользких улицах. Очевидно, что реальное количество пострадавших намного больше, но люди не всегда обращаются к врачам.

По данным примэрии (мэрии) Кишинева, расчисткой тротуаров занимаются 350 рабочих. Они уже рассыпали на пешеходных дорожках и внутриквартальных проездах 55 тонн противоскользящего материала.

В Бельцах за медицинской помощью обратились 11 человек – трое пострадавших получили переломы ступни, шейки бедра и голени и были срочно госпитализированы.