Официально: зарплаты бюджетников с 1 декабря изменятся

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали в пятницу в окончательном чтении за единую систему оплаты труда в бюджетном секторе.

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Документ предусматривает новую систему градации оплаты труда, которая сократит разницу с 33 пунктов до 15 между самой низкой и самой высокой заработной платой. К слову, к настоящему моменту самая низкая зарплата в бюджетном секторе составляет тысячу 200 леев (порядка 70 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы), а самая высокая – 35 тысяч 880 леев (примерно две тысячи сто долларов).

Проект устанавливает единую систему оплаты труда в бюджетном секторе, а также включает принципы, правила и процедуру начисления заработной платы с учетом штатного расписания. Концепт реформы заключается в том, что заработная плата будет состоять из фиксированной и варьируемой частей. Последняя зависит от результатов и специфики деятельности того или иного сотрудника.

Работникам бюджетной сферы, которые получают в настоящее время заработную плату выше установленной, в соответствии с новой системой градации будет начисляться более низкий базовый оклад, однако они будут получать премии и стимулирующие выплаты, чтобы уровень их дохода был не меньше, чем сейчас.

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Таким образом, такая категория сотрудников сохранит, по меньшей мере, свои нынешние доходы.

Как ранее уточнял глава Минфина Октавиан Армашу, "с внедрением этого закона никто не потеряет в деньгах, ни у кого зарплата не будет ниже двух тысяч леев. Заработная плата только увеличится. У нас теперь есть механизм, который позволит ежегодно корректировать зарплату в зависимости от уровня инфляции".

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Согласно тексту документа, стоимость реализации проекта на 2019-2021 годы составляет 3,9 миллиарда леев. Ожидается, что к 2021 году средняя ежемесячная зарплата сотрудников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, примерно на 30% возрастет, а у работников учреждений, финансируемых из местных бюджетов, увеличится более чем на 55%.

"Новая система вступит в силу с 1 декабря этого года", - отметили в пресс-службе парламента.