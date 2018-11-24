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Дуальное образование в Молдове - как выучиться и сразу получить работу

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Система дуального образования действует в Молдове недавно, но с каждым годом обретает все большую популярность.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Вот уже четвертый год в Молдове внедряется система дуального образования.

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Этот учебный подход, практикуемый в советское время и успешно реализуемый сегодня в Европе, предполагает получение знаний как общеобразовательного характера, так и сугубо профессионального.

Принцип двух зайцев

По данным Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, люди, таким образом, учатся одновременно в школе и на предприятии – 30% материала им в теоретической форме насчитывают в учебных заведениях, а 70% – практика на, условно говоря, экономических единицах.

Чтобы организовать дуальное образование, конкретный работодатель, экономический агент, заключает партнерское соглашение с профессиональными школами.

"Организация, продолжительность, содержание учебных программ и способы сертификации профессиональной подготовки устанавливаются путем консультаций с экономическими агентами", - сообщили Sputnik в пресс-службе НКПМ.

Как все начиналось

В Республике Молдова дуальное образование было впервые представлено в сентябре 2014 года в Бельцкой пятой профессиональной школе в партнерстве с немецкой компанией Draexlmaier.

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По данным Министерства образования, культуры и исследований, в настоящее время более 660 учащихся получают знания по 21-й учебной программе дуального образования в партнерстве с 19 учебными заведениями и 43 экономическими агентами. В 2018 году эта форма обучения осуществлялась по девяти учебным программам в сотрудничестве с восемью учреждениями технического профессионального образования и 15-ю экономическими агентами.

Периодически руководство Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы и Федерации профсоюзов образования и науки Республики Молдова проверяет, как проходит подготовка в этих условиях. Представители обеих структур недавно, например, посетили профессиональную школу в Хынчештах, чтобы обсудить в рамках круглого стола, как осуществляется дуальное образование, и ознакомиться с процессом обучения студентов, обучающихся в этом учреждении.

На конкретном примере

Как сообщила директор Профессиональной школы в Хынчешт Людмила Петрушан, учреждение, которое она возглавляет, осуществляет дуальное образование по профессии "швея", и за минувшие пять лет более 120 студентов прошли обучение в этой области.

"Дуальное образование — это возможность для молодых людей построить свое будущее дома, а не уезжать ради этого за границу, освоить конкретную профессию. У нас есть соглашение о сотрудничестве с местной текстильной компанией, где учеников обучают мастера, помогая им развивать профессиональные навыки", — сообщила Петрушан.

Вице-председатель НКПМ Петру Кирияк отметил, что существует расхождение между предложением рынка труда и реальными потребностями экономических агентов, которые не могут найти квалифицированный персонал.

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"Профсоюзы уделяют особое внимание дуальному образованию, потому что, как показывает международный опыт, у этой формы обучения – заметно увеличившийся за последние годы потенциал, который может способствовать развитию рынка труда в Республике Молдова. Профессиональное училище в городе Хынчешты – образцово-показательное учреждение в этой сфере. Надеюсь, и другие профшколы займутся подобными начинаниями, — подчеркнул Кирияк.

Подключатся и другие

Вице-председатель Федерации профсоюзов образования и науки Надежда Лаврик заявила, что для развития дуального обучения необходимо объединить усилия социальных партнеров и мотивировать предпринимателей.

Реакция не заставила себя ждать – руководитель текстильной компании Хынчешт Мария Ликэ сообщила участникам встречи, что готова развивать сотрудничество с местной профессиональной школой в области дуального образования.

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Теги:
профессиональные школы, НКПМ
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