Память под ногами: как в Кишиневе украшают парки могильными плитами

Жители молдавской столицы отдыхают в парках, не догадываясь о том, что именно используется в оформлении зон отдыха.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. В центре Кишинева недалеко от Площади Кантемира есть маленький скверик.

© Sputnik / Nikolay Kostyrkin Сенсация для всех нас: кладбище в самом центре Кишинева

Он зажат двумя современными зданиями – офисным центром Кентфорд и стильно выполненной баптистской церковью. Именно от этого места начинаются районы Скулянка и Буюканы. В сквере есть детская площадка, поэтому там часто гуляют родители с маленькими детьми, а скамейки традиционно заняты влюбленными парами.

У одной из скамеек расположен странный круглый камень, вкопанный в землю, – а, может, и полукруглый, лежащий на земле. На него ставят стаканчики с кофе и об него тушат сигареты. Горожане, как правило, не удивляются такому нестандартному объекту. Но если присмотреться, то можно увидеть на камне высеченную шестиконечную звезду и надписи на иврите, сильно потертые временем.

© Sputnik / Сергей Цуркану Могильный камень в кишиневском парке

Что это за камень, и что означает символика и надписи? К сожалению, ответ очевиден. Через несколько кварталов от таинственного камня расположено Еврейское кладбище. В 1958 году при постройке парка "Алунелул" большая часть была уничтожена, вместе с могилами и памятниками.

© Sputnik / Николай Костыркин Зловещая тайна Мунчештского кладбища в Кишиневе

Часть захоронений перенесли, а часть могильных памятников… была использована для возведения парка и заборов вокруг оставшегося кладбища. Единственное разумное объяснение – круглый камень перекочевал в маленький сквер. Чья-то память теперь находится очень далеко от места упокоения тела.

Конечно же, могильному камню не место в публичном парке. Поэтому хотелось бы верить, что городские власти найдут место, подходящее для переноса надгробья, и кроме того интересно - найдутся ли эксперты, которые смогут прочесть старую надпись на камне. Если таковые обнаружатся среди читателей этой статьи – просьба оставить комментарий.