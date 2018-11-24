Жители Молдовы в зоне риска - не знаешь законов, не получишь ничего

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. В Молдове постоянно развивается законодательство в области труда, однако, по мнению руководства Национальной конфедерации профсоюзов, граждане по сей день нуждаются в консультациях по вопросам прав наемных работников.

© Sputnik / Ilya Pitalev Ломовые лошади - женщины в селах Молдовы стали группой риска

Кампания "Профсоюзный адвокат"

С этой целью в стране проводится кампания "Профсоюзный адвокат", в которой уже приняли участие жители Хынчештского, Каушанского, Чимишлийского, Тараклийского, Комратского, Штефан-Водского, Новоаненского, Басарабяскского, Криулянского и Каушанского районов.

Недавно бесплатные правовые консультации более получили 70 профсоюзных активистов Единецкого района, работники образования и местного публичного управления, сообщает пресс-служба НКПМ.

Участников встречи интересовали вопросы, связанные с переговорами, заключением и исполнением коллективных трудовых договоров, содержанием индивидуальных трудовых договоров, безопасностью труда и охраной здоровья, работой во вредных условиях, материальной помощью и пособиями, повышением заработной платы, системой социального обеспечения, предоставлением талонов на питание, укреплением здоровья работников и отдыхом детей. Беседу провел юрист Анатолий Лупашку.

"Реализацию этого проекта мы ждали давно. В ходе обсуждения мы коснулись проблем, с которыми трудящиеся агропромышленного сектора сталкиваются постоянно", - отметила председатель Единецкого регионального совета профсоюзной Федерации Agroindsind Стела Чобану.

Кампания "Профсоюзный адвокат" в ближайшее время пройдет в Окницком и Глодянском районах.

О культуре, как всегда, забыли

Проблемы оплаты труда и безопасности на рабочем месте профсоюзные структуры обсуждают и в других форматах. Например, на днях более 60 профсоюзных активистов Теленештского района встретились на круглом столе "Укрепление справедливых рабочих отношений для обеспечения социально-экономической защиты работников области культуры".

"Профсоюзные работники хотят более высокую заработную плату, адекватные условия труда и большую заботу властей. В то же время важно активизировать сотрудничество с местной публичной администрацией, чтобы быстро и эффективно преодолевать различные трудности, возникающие в процессе работы", — заявил председатель Федерации профсоюзов работников культуры Николай Гараз.

Руководитель Отдела культуры, молодежи и спорта Теленештского района Павел Касиан, подчеркнул, что необходимо как можно чаще поднимать существующие проблемы и развивать диалог.

"Мы обеспокоены проблемой заработной платы в отрасли. Мы также хотим привлечь больше молодых специалистов. Для этого необходимы совместные действия, которые побудили бы молодых людей работать в учреждениях культуры", — подчеркнул Гараз.

По словам председателя Совета Федерации профсоюза работников культуры Теленештского района Марии Шарпе, ситуация по заработной плате оставляет желать лучшего.

"Как правило, она варьируется от 1200 до 1500 леев. Работники вынуждены работать по совместительству, чтобы справиться с существующими потребностями. Из-за низкой зарплаты многие работники культуры вынуждены продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Но общество не может развиваться без культуры. Мы надеемся, что власти предпримут конкретные действия для поддержки работников отрасли", — подчеркнула профсоюзный лидер Шарпе.