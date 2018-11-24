14:45 24 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Символы закона и правосудия

Жители Молдовы в зоне риска - не знаешь законов, не получишь ничего

CC0 / Pixabay / WilliamCho
Общество
Получить короткую ссылку
12610

Пути решения проблем низкой оплаты труда и отсутствия должного уровня безопасности на рабочем месте обсуждают профсоюзные деятели различных районов Молдовы.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. В Молдове постоянно развивается законодательство в области труда, однако, по мнению руководства Национальной конфедерации профсоюзов, граждане по сей день нуждаются в консультациях по вопросам прав наемных работников.

пожилые люди
© Sputnik / Ilya Pitalev
Ломовые лошади - женщины в селах Молдовы стали группой риска

Кампания "Профсоюзный адвокат"

С этой целью в стране проводится кампания "Профсоюзный адвокат", в которой уже приняли участие жители Хынчештского, Каушанского, Чимишлийского, Тараклийского, Комратского, Штефан-Водского, Новоаненского, Басарабяскского, Криулянского и Каушанского районов.

Недавно бесплатные правовые консультации более получили 70 профсоюзных активистов Единецкого района, работники образования и местного публичного управления, сообщает пресс-служба НКПМ.

Участников встречи интересовали вопросы, связанные с переговорами, заключением и исполнением коллективных трудовых договоров, содержанием индивидуальных трудовых договоров, безопасностью труда и охраной здоровья, работой во вредных условиях, материальной помощью и пособиями, повышением заработной платы, системой социального обеспечения, предоставлением талонов на питание, укреплением здоровья работников и отдыхом детей. Беседу провел юрист Анатолий Лупашку.

Угловая шлифовальная машина
CC0 / Pixabay / Barni1
Медленно, но верно - в Молдове падает уровень безработицы

"Реализацию этого проекта мы ждали давно. В ходе обсуждения мы коснулись проблем, с которыми трудящиеся агропромышленного сектора сталкиваются постоянно", - отметила председатель Единецкого регионального совета профсоюзной Федерации Agroindsind Стела Чобану.

Кампания "Профсоюзный адвокат" в ближайшее время пройдет в Окницком и Глодянском районах.

О культуре, как всегда, забыли

Проблемы оплаты труда и безопасности на рабочем месте профсоюзные структуры обсуждают и в других форматах. Например, на днях более 60 профсоюзных активистов Теленештского района встретились на круглом столе "Укрепление справедливых рабочих отношений для обеспечения социально-экономической защиты работников области культуры".

"Профсоюзные работники хотят более высокую заработную плату, адекватные условия труда и большую заботу властей. В то же время важно активизировать сотрудничество с местной публичной администрацией, чтобы быстро и эффективно преодолевать различные трудности, возникающие в процессе работы", — заявил председатель Федерации профсоюзов работников культуры Николай Гараз.

Руководитель Отдела культуры, молодежи и спорта Теленештского района Павел Касиан, подчеркнул, что необходимо как можно чаще поднимать существующие проблемы и развивать диалог.

"Мы обеспокоены проблемой заработной платы в отрасли. Мы также хотим привлечь больше молодых специалистов. Для этого необходимы совместные действия, которые побудили бы молодых людей работать в учреждениях культуры", — подчеркнул Гараз.

По словам председателя Совета Федерации профсоюза работников культуры Теленештского района Марии Шарпе, ситуация по заработной плате оставляет желать лучшего.

"Как правило, она варьируется от 1200 до 1500 леев. Работники вынуждены работать по совместительству, чтобы справиться с существующими потребностями. Из-за низкой зарплаты многие работники культуры вынуждены продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Но общество не может развиваться без культуры. Мы надеемся, что власти предпримут конкретные действия для поддержки работников отрасли", — подчеркнула профсоюзный лидер Шарпе.

По теме

Талоны на питание: профсоюзы направили письмо правительству Молдовы
Отвоевали неделю – дополнительный отпуск для работников детсадов
Будет ли ликвидирован в Молдове детский труд к 2025 году
В Молдове почтили память погибших на рабочем месте
Теги:
НКПМ, зарплата, профсоюзы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Цвик: мы обучаем русскому языку с опорой на национальную культуру
Цвик об обучении русскому языку: мы не противопоставляем, а соединяем
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться