В декабре Кишинев переживет транспортный апокалипсис

Если вы считали, что все знаете о кишиневских пробках, поезжайте в город в декабре: совсем скоро на всех улицах столицы ожидается нечто невообразимое.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. C грядущего понедельника и до 30 декабря в Кишиневе по улице 31 Августа между перекрестками с улицами Влайку Пыркэлаб и Василе Александри транспорт ходить не будет.

© Sputnik / Samvel Sepetchian Перечень документов на авто - важно знать водителям, выезжающим из Молдовы

Причина проста, сообщают молдавские СМИ, – ремонтные работы.

Горожане уверены, что эти временные трудности еще более усложнят ситуацию с пробками на дорогах столицы.

Запомните эти изменения в движении транспорта, они вам пригодятся.

- Маршрут микроавтобуса № 101 - от проспекта Штефан чел Маре по улицам Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту.

- Маршрут микроавтобуса № 103 - от проспекта Штефан чел Маре по улицам Щусева, Букурешть, Чуфля, бульвару Константин Негруцци и далее по установленному маршруту.

- Маршрут микроавтобуса № 114 - от проспекта Штефан чел Маре по улицам Щусева, Букурешть, Василе Александри, Щусева и далее по установленному маршруту.

- Маршрут микроавтобуса № 116 - от улицы Еминеску по улицам Букурешть, Армянской и далее по установленному маршруту.

Водителей просят следовать временным дорожным знакам.