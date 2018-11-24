Prima Casă – если у вас четверо детей, ипотеку можете не платить

Более 800 получателей льготных квартир в Молдове участвуют в государственной кредитной программе.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Двадцать шесть семей в Кагуле получили во владение жилье в рамках программы Prima Casă, сообщает пресс-служба молдавского правительства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Prima Casa: новые требования к участникам программы покупки жилья

Премьер-министр правительства Павел Филип призвал участников программы участвовать и в ее продолжении - Prima Casă 2 и Prima Casă 3. Эти проекты дают возможность гражданам получить из госбюджета компенсации в 50 % на ипотечный кредит для семей с тремя детьми и в 100% для семей с четырьмя детьми.

Программа Prima Casă стартовала в марте 2018 года, и к нынешнему дню в ней участвуют 810 бенефициаров – молодые семьи (586) и молодые неженатые граждане, еще не обзаведшиеся детьми (224).

Общая сумма кредитов участникам программы составила около 190 миллионов леев. Чаще всего к услугам проекта обращаются в Кишиневе, Бельцах, Унгенах и Кагуле и Комрате.