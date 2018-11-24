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бульвар Штефана чел Маре

Если вы владелец таких машин в Молдове - бойтесь штрафа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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До 4,5 тысяч евро штрафа, а также по 15 евроцентов за каждый километр пути эвакуации заплатят виновные нарушения правил регистрации авто в Молдове.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Таможенная служба Молдовы предупреждает – максимальный срок нахождения в нашей стране автомобиля, зарегистрированного за рубежом, – 180 дней в течение 12 месяцев подряд.

Выборы, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Некоторые граждане Молдовы могут быть оштрафованы в день выборов

Это распоряжение вступило в силу первого июля 2017 года, но Таможенная служба через свой пресс-отдел решила напомнить об этом обстоятельстве сейчас, так как вопросы об этих условиях чаще всего задавали операторам "горячей линии" ведомства в течение последнего времени.

Нарушение действующего правила приведет к штрафу в 4,5 тысячи леев и обязательству вывезти автомобиль из страны. Если машина не покинет Молдову, ее владелец должен будет оплатить услуги транспортировки – по 15 евроцентов за километр.

Это распоряжение касается автомобилей, ввезенных в Молдову ее гражданами, прописанными за границей и владеющими водительскими правами страны, где они зарегистрированы по месту жительства. Эти физлица должны платить 180 евро сбора за первые 180 дней с момента ввоза такого транспортного средства в РМ, а затем – ту же сумму за аналогичный промежуток времени.

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Теги:
регистрация, автомобили, штрафы
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