Как посол России познакомился сразу со всей Гагаузией

Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов вместе с супругой посетил Гагаузскую автономию с ознакомительным визитом: здесь посол РФ встретился с башканом Гагаузии Ириной Влах, выступил на сессии Народного собрания и пообщался с членами Совета старейшин.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. В нашей маленькой стране дорога на юг не значит, что вы приближаетесь к теплу. По всей территории Молдовы утром 23 ноября стояли непривычные для ноября морозы, до минус семи градусов. Однако в Гагаузии российского посла ждал прием настолько теплый, что даже морозный воздух, казалось, слегка согрелся.

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Небольшой десант журналистов собрался у автобуса, следующего в Комрат, к Исполкому Гагаузии, без опозданий. Пока ждали отправки, заговорили о том, почему с наступлением зимы маршрутки с дорог Молдовы летят в кювет, как блохи с дворняги. "Да шины на зимние не поменяли и гоняют, как привыкли…" Однако в то морозное утро дорога была сухой, и до столицы автономии, казалось, не доехали, а долетели — к удивлению тех, кто давно не покидал Кишинев. "А дороги-то стали лучше", - осторожно заметил кто-то.

Площадка перед зданием Исполнительного комитета Гагаузии в Комрате была такой оживленной, что казалось, в день приезда посла России в городе — праздник. Двери на улицу нараспашку, яркий свет в конференц-зале. Не утихала в столице автономии и общественная активность, хоть и пятница. Чуть поодаль от здания стайка женщин окружила сотрудника исполкома, как буксиры океанский лайнер. "Сначала нужно решение местного совета!..", — эмоционально втолковывал тот, для убедительности время от времени переходя с русского языка на гагаузский и обратно. Женщины не соглашались. Жизнь кипела.

В Комрате посол России встретился с башканом Гагаузии

Официальная встреча посла России с башканом Гагаузии Ириной Влах и вправду выглядела празднично. Это первый визит Олега Васнецова в автономию, и как-то сразу было видно, что российский гость в автономии — почетный и дорогой. После крепких рукопожатий и теплых приветствий под сверкание фотовспышек, башкан и глава дипмиссии РФ начали переговоры.

Олег Васнецов и Ирина Влах обсудили состояние молдо-российских отношений, а также сотрудничество властей Гагаузии с посольством и регионами Российской Федерации. Башкан рассказала послу о своем визите в Москву, где состоялась встреча с председателем Государственной думы и министром сельского хозяйства РФ.

Ирина Влах выразила удовлетворение результатами межрегионального сотрудничества с Россией, и особенно отметила, насколько плодотворным был визит в Гагаузию президента Татарстана Рустама Минниханова.

Олег Васнецов, со своей стороны, подтвердил взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества Гагаузии с регионами России и выразил уверенность, что эта работа будет с каждым годом приобретать все более масштабный характер, а дружба — расти и крепнуть.

Олег Васнецов выступил перед депутатами Народного собрания

В тот же день в Комрате состоялась очередная сессия Народного собрания Гагаузии. Олег Васнецов выступил перед депутатами и познакомился с работой законодательного органа автономии.

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"Впервые посещаю Гагаузию, башканом подготовлена обширная программа. Рассчитываю, что смогу по максимуму познакомиться с автономией, увидеть, как живут люди в Гагаузии. В рабочих планах — и дальнейшие встречи, чтобы мы могли поговорить с вами более предметно об актуальных вопросах, о развитии двухстороннего взаимодействия с Российской Федерацией", - сказал посол России.

Олег Васнецов подчеркнул, что с каждым годом в автономии реализуется все больше совместных проектов с российскими регионами. К нынешнему моменту Гагаузия подписала уже около десяти соглашений с субъектами Российской Федерации, и потенциал для роста здесь огромен.

"Недавно все вы были свидетелями визита сюда президента Татарстана Рустама Минниханова. Сюда часто приезжает руководство Санкт-Петербурга, Московской области. Сегодня наша общая задача — установить еще более тесные и эффективные связи между Гагаузией и регионами России", сказал глава дипмиссии.

Как выяснить, чем живут города и села автономии

Как известно, башкан Гагаузии Ирина Влах — очень опытный руководитель. И она блестяще справилась с решением проблемы, которая заставила бы любого поломать голову — как за несколько часов официального (и к тому же первого, ознакомительного) визита показать гостю, как живут и "чем дышат" жители Гагаузии.

Наверное, нельзя было найти способа лучше, чем пригласить посла России на заседание Совета старейшин. Этот совет, что работает уже восемь лет, — не формальная, а очень даже рабочая структура, в которую входят представители ветеранов из всех населенных пунктов автономии. А заодно и всех национальностей, ведь в автономии тесно переплелись судьбы многих народов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Посол России в Молдове Олег Васнецов посетил Гагаузскую автономию

То есть, даже если вы никогда не были в Гагаузии, то, пообщавшись с членами Совета старейшин, моментально получите представление о том, чем живет автономия. Вам расскажут о самом насущном, что происходит в каждой примэрии, в каждом селе, а также поделятся мнением о делах в автономии, во всей Молдове и о международной обстановке в целом. Причем говорить с вами будут прямо и откровенно — ветераны с их жизненным опытом не привыкли изъясняться обиняками и могут позволить себе обойтись без особых формальностей. В общем, если вам будет нужно в сжатые сроки познакомиться с жизнью Гагаузской автономии, вы знаете, к кому обращаться.

Общение Олега Васнецова с членами Совета старейшин Гагаузии со всей полнотой показало, как в автономии относятся к России — это отношения уже не просто дружбы, а настоящей, большой любви.

Близкие люди

"Вы должны знать, что мы здесь, в Гагаузии, любим Россию и считаем ее своей матерью, а народ России — близкими нашими людьми", — волнуясь, произнесла представительница села Бешалма под одобрительные кивки собравшихся. Похожие слова звучали в зале, где собрались старейшины, еще не раз.

Даже глава ревизионной комиссии Афанасий Кывыржик выступил в тот вечер не как ревизор, а как поэт.

"Более двух веков назад наших предков приютила огромная матушка Россия, — сказал он с трибуны. — С тех пор мы живем в дружной семье, в маленькой Республике Молдова. И мы помним о том, чем обязаны великой России. Мы благодарны великой России и за великий могучий русский язык".

А затем читал стихи русских и гагаузских поэтов, и его внимательно слушали.

© Sputnik / Miroslav Rotari Посол России в Молдове Олег Васнецов посетил Гагаузскую автономию

Представителям Совета старейшин дружба с Россией дорога, а каждая встреча с нею превращается в событие, которое запоминается надолго. Делегация гагаузских ветеранов каждый год бывает с визитами в российских регионах.

"Я уже не раз говорил, мы совсем в ином мире находимся, когда мы бываем среди русского народа, — поделился своими чувствами председатель Совета старейшин Василий Арнаут. — И мы всегда вспоминаем то время, когда мы жили и работали вместе".

Уровень сотрудничества между Гагаузией и регионами РФ – на высоте

Олег Васнецов в общении с ветеранами подчеркнул, насколько он впечатлен тем уровнем сотрудничества и теплотой, которые он увидел в Гагаузии.

"Отношения с вами Российская Федерация выстраивает как отношения с равными партнерами. Россия видит в вас настоящих друзей и готова взаимодействовать с вами на равноправных и взаимоуважительных основах, — сказал глава российской дипмиссии. — Задача посольства России — всячески содействовать тому, чтобы отношения между регионами России и Молдовы гармонично развивались. И не только на уровне руководства, но и между людьми".

Посол России заметил, что связи между Гагаузией и субъектами РФ развиваются опережающими темпами и даже превосходят ожидания.

© Sputnik / Miroslav Rotari Олег Васнецов и Ирина Влах

"Сейчас мы посетили управление образования. Я, честно говоря, был потрясен, насколько тесно сотрудничает Гагаузия с крупным российским регионом Санкт-Петербургом", - отметил посол.

И добавил, что, не побывав в Гагаузии, сложно представить, насколько переплетены судьбы людей, живущих в Молдове и Российской Федерации.

Посол России обратился к ветеранам со словами благодарности за то, что, несмотря на возраст, они активно участвуют в общественной жизни.

"Вы посвятили жизнь тому, чтобы сберегать славные культурные и исторические традиции, которые всегда связывали Россию и Молдову. Вы сохраняете светлую память, которую берегут народы, что вынесли колоссальные тяготы Великой Отечественной войны. Спасибо вам за это", — сказал Олег Васнецов.

Что самое главное в контактах автономии с регионами России

В Гагаузии тоже довольны тем, как развивается сотрудничество автономии с российскими регионами. Башкан автономии подчеркивает, что речь идет не столько о помощи (тут не очень подходит это слово) а именно - о равноправном сотрудничестве.

"Сегодня мы констатировали с господином послом тот высокий уровень, которого мы достигли, и одновременно обсудили задачи на следующий год, какие планы мы будем вместе реализовывать. Мы говорим сегодня о социальных, гуманитарных проектах, мы можем говорить сегодня уже и сотрудничестве между городами и селами Гагаузии и регионов России, — сказала журналистам после заседания Совета старейшин Ирина Влах. — Эти контакты позволяют быть нам ближе, а нашим регионам помогают динамично развиваться, и в социальном, и в экономическом плане. За минувшие два года к нам в Гагаузию приезжали и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, и президент Татарстана Рустам Минниханов. То есть, на очень высоком уровне у нас выстроены отношения между руководителями регионов".

Ирина Влах сообщила, что экономический эффект от сотрудничества с Россией самым благотворным образом сказывается на жизни Гагаузии.

"Сегодня мы работаем с десятью российскими регионами. Благодаря этим контактам, благодаря совместной работе глав государств Республики Молдова и Российской Федерации все гагаузские сельхозпредприятия имеют возможность поставлять сельхозпродукцию на российский рынок. А на недавней встрече президента Молдовы Игоря Додона и президента России Владимира Путина обсуждался и вопрос о создании предприятий по переработке сельхозпродукции на территории автономии. Самое главное, что у нас есть прочная основа взаимодействия, которая выстраивалась многие годы", — сказала Ирина Влах.

…Почему-то дорога обратно в Кишинев из Комрата всегда кажется дольше, чем путь из столицы в Гагаузию. Это субъективно, конечно. Но с другой стороны, поддается объяснению. В самом деле, в Комрате вас всегда ждут хорошие новости — там все строится, развивается, цветет и зеленеет. Там любят Россию и дружат с этой великой страной, а гостей из России встречают как дорогих друзей и готовы принять в каждом доме. А там, где дружат, всегда дела идут на лад.