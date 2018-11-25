Медуниверситет Молдовы - международные проекты и помощь патрульной полиции

Молдавский медуниверситет не стоит на месте в деле развития сотрудничества с зарубежными коллегами и ведомствами различных профилей.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Около 600 сотрудников Национального инспектората полиции пройдут в Государственном университете медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от аварий.

Взаимообогащение знаниями и навыками

По данным пресс-службы молдавского медуниверситета, в числе других недавно заключенных договоренностей между этими двумя учреждениями – информирование о нарушениях ПДД, мерах предотвращения аварий и т.д.

По словам проректора по научной деятельности молдавского медуниверситета Георге Рожновяну, это взаимодействие даст доступ к практической информации резидентам специальности "превентивная медицина".

Мыслить клинически

Сотрудничество, особенно зарубежное, для молдавского медуниверситета – позитивно развивающаяся практика последних лет. Например, в ходе недавно состоявшегося тренинга с участием специалистов из Медицинского университета Лейпцига обсуждались современные методы преподавания развития клинического мышления.

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Клиническое мышление – это профессиональное, творческое решение вопросов диагностики, лечения и определения прогноза болезни у данного больного на основе знания, опыта и врачебной интуиции.

Профессор Кристоф Бервальд остался очень доволен проектом и заявил, что немецкая сторона открыта для дальнейшего сотрудничества.

Цель образовательного проекта – подготовка преподавателей, чтобы те могли помочь студентам в развитии клинического мышления.

Взгляд на восток

А недавно Государственный университет медицины и фармации Молдовы имени Николае Тестемицану заключил меморандум о сотрудничестве с Национальным медицинским университетом Казахстана.

Подписание документа состоялось в Алматы во время визита в Казахстан профессора молдавского вуза, доктора хабилитат медицинских наук Виталия Лисника.

Стороны намерены углубить сотрудничество в области научных исследований, а также проводить совместные конференции и конгрессы. Это сотрудничество, как считают представители обеих сторон, должно помочь также в приобретении и в обмене современной техникой для медицинских нужд.

Находясь в столице Казахстана, Виталий Лисник прочитал местным студентам несколько лекций по своей специальности - неврологии.