Эхо пожара близ Леова – что предприняли спасатели

Детекторы дыма - в каждый дом "группы риска", такое решение приняло руководство молдавских спасателей.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Чтобы предупредить пожары в домах, где живут пенсионеры, семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают устанавливать детекторы дыма.

© Sputnik / Yuriy Strelec Крупный лесной пожар под Пизой: эвакуированы около 500 человек

Что уже сделано

Недавно детекторы установили в дома сел Царьград и Пеления Дрокиевского района.

В 2018 году такие устройства получили 227 семей Дрокиевского района и 119 – Каушанского (села Бакчалия, Григорьевка, Плоп Штюбей, Кошкалия, Украинка, Заим и Кэрнэцений Ной). Вскоре детекторы дыма привезут в села Хаджимус, Кырнэцень, Кэйнарь, Токуз, Сэиць и Киркэешть, а также в населенные пункты Кантемирского и Унгенского районов (всего 100 частных хозяйств). В целом по Молдове детекторами обеспечили 2821 жилище, еще 3176 – на очереди.

Печальные цифры

С начала 2018 года в Молдове произошло около 1500 пожаров, в результате которых погибло 89 человек.

В субботу утром в селе Князевка Кантемирского района в результате пожара погиб пенсионер >>>