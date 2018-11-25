11:32 25 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Пожар

Эхо пожара близ Леова – что предприняли спасатели

CC0 / Pixabay / ernie
Общество
Получить короткую ссылку
28 0 0

Детекторы дыма - в каждый дом "группы риска", такое решение приняло руководство молдавских спасателей.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Чтобы предупредить пожары в домах, где живут пенсионеры, семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают устанавливать детекторы дыма.

Лесной пожар, архивное фото
© Sputnik / Yuriy Strelec
Крупный лесной пожар под Пизой: эвакуированы около 500 человек

Что уже сделано

Недавно детекторы установили в дома сел Царьград и Пеления Дрокиевского района.

В 2018 году такие устройства получили 227 семей Дрокиевского района и 119 – Каушанского (села Бакчалия, Григорьевка, Плоп Штюбей, Кошкалия, Украинка, Заим и Кэрнэцений Ной). Вскоре детекторы дыма привезут в села Хаджимус, Кырнэцень, Кэйнарь, Токуз, Сэиць и Киркэешть, а также в населенные пункты Кантемирского и Унгенского районов (всего 100 частных хозяйств). В целом по Молдове детекторами обеспечили 2821 жилище, еще 3176 – на очереди.

Печальные цифры

С начала 2018 года в Молдове произошло около 1500 пожаров, в результате которых погибло 89 человек.

В субботу утром в селе Князевка Кантемирского района в результате пожара погиб пенсионер >>>

По теме

Пожарные привезли помощь инвалидам и многодетным семьям
Дожить до утра и не отравиться
Видеофакт: в Молдове предупредили минимум 830 катастроф
Видеофакт: противопожарные детекторы - в каждый дом
Теги:
пожар, детекторы дыма
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Женщина упала в бассейн с голодными акулами
Не для слабонервных: женщина упала в бассейн с голодными акулами - видео
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться