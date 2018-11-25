Какие специалисты необходимы Приднестровью

Единый госфонд социального страхования в Приднестровье озвучил список наиболее востребованных на рынке труда специальностей.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Единый госфонд соцстрахования Приднестровья опубликовал вакансии и список самых востребованных специальностей в регионе.

В большинстве городов особым спросом на рынке труда пользуются швеи.

Только в Бендерах необходимо 324 работника этой специальности, причем учеников швеи – 91 вакансия. В Слободзее и Тирасполе рабочих мест для швеи чуть меньше – 90 и 80 соответственно.

В спросе также работники правоохранительных органов, а именно - милиционеры, участковые, инспекторы ГАИ. Всего более 200 вакансий. Чуть меньше востребованы специалисты в области медицины - более 100 предложений в регионе по таким специальностям, как терапевт, врач скорой и неотложной помощи, участковый врач, медицинская сестра.

Спросом пользуются также операторы, водители, контролеры, повара и другие специалисты.