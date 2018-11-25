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Семья

День матери: зайдите в гости к мамам, они нас ждут

© PIXABAY / VaniaRaposo
Общество
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Иван N. Бурзум
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Помните, что мамы ждут вас всегда, или хотя бы долгожданного звонка от вас.

Сегодня в Молдове обычное ноябрьское воскресенье, но, если заглянуть в календарь дат, то обнаружим, что есть повод вспомнить наших мам, если мы о них забываем каждый день. 

Ребенок
CC0 / Pixabay / 3938030
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Последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечается День матери, этот праздник появился почти 20 лет назад. Никто не может оставаться равнодушным к такому событию.

В этот день матерям положено дарить подарки, сделанные своими руками. Или говорить им теплые слова, которые они не так часто слышат от уже взрослых детей. Неважно, что этот праздник отмечается сегодня в России. Аналогичные даты есть во всех странах. 

Например, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля. В Великобритании — в первое воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. Шведы и французы поздравляют своих матерей в последнее воскресенье мая. Сербы — в декабре. В Молдове у этого праздника нет официального статуса. Как нет и точной даты.

Тем не менее, Мамин день празднуется и у нас — 14 мая. Несмотря на то, что дата давно прошла, сегодня — прекрасный повод повторить праздник, который, впрочем, нужно отмечать часто. Ну, хотя бы раз в месяц.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Пожалуйста, зайдите сегодня в гости к своим мамам, напишите, позвоните им. Они всегда ждут своих детей. Несмотря ни на что… А если не успели — вспоминайте о мамах чаще, ведь они вас любили всегда.

А эту песню ("Целую твои руки, женщина") редакция Sputnik Молдова посвящает всем женщинам: матерям, сестрам, женам, подругам, тещам, коллегам… Слова поэта Думитру Матковского, музыка Иона-Алди Теодоровича. Кавер-версия звучит в исполнении группы Carlas Dreams.

Теги:
праздник, день матери, видео
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