Туман внес коррективы в работу аэропорта Кишинева: некоторые рейсы задерживаются

Сложные погодные условия: в аэропорту Кишинева предупредили, что сразу несколько рейсов задерживаются.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Туман внес коррективы в расписание Международного аэропорта Кишинева.

© Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Пока вы спали: ситуация в Керченском проливе и землетрясение в Иране

"Дорогие пассажиры, из-за плотного тумана сегодня в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.

В частности, задерживаются рейсы из Минска, Стамбула, Бухареста. Также позже из столицы Молдовы вылетит самолет в Стамбул.

Следить за расписанием рейсов можно на сайте аэропорта Кишинева.

"В случае задержек или аннулирования рейса, не стесняйтесь обращаться к авиакомпании, выполняющей рейс, чтобы узнать все подробности", - добавили в пресс-службе аэропорта.