Туман внес коррективы в работу аэропорта Кишинева: некоторые рейсы задерживаются

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Туман внес коррективы в расписание Международного аэропорта Кишинева.
"Дорогие пассажиры, из-за плотного тумана сегодня в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В частности, задерживаются рейсы из Минска, Стамбула, Бухареста. Также позже из столицы Молдовы вылетит самолет в Стамбул.
Следить за расписанием рейсов можно на сайте аэропорта Кишинева.
"В случае задержек или аннулирования рейса, не стесняйтесь обращаться к авиакомпании, выполняющей рейс, чтобы узнать все подробности", - добавили в пресс-службе аэропорта.